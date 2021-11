Afrique: CDM Qatar 2022 - Les Léopards obligés de gagner en Tanzanie

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) joignent Dar Es Salam pour une « finale » contre les Taifa Stars de la Tanzanie, en match de la 5e journée du groupe J du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

La RDC défie la Tanzanie ce 11 novembre au Benjamin Mkapa Stadium de la capitale tanzanienne. Une bonne partie des joueurs séjournent déjà dans la capitale tanzanienne pour cette rencontre importante. En effet, les Congolais ont obligé de gagner cette rencontre en terre tanzanienne pour revenir dans la course à la qualification au dernier tour des éliminatoires. Un résultat d'égalité ou une défaite signifierait la fin des espoirs congolais. La RDC occupe la troisième position avec 5 points. La défaite à Antananarivo contre les Barea de Madagascar en 4e journée a éteint toute l'enthousiasme après la victoire de la troisième journée à Kinshasa contre la même formation malgache. Il faudra donc relever la tête, par une victoire, mais à l'extérieur. Ce qui est tout à fait faisable, d'autant plus que le Bénin avait réalisé cet exploit, avant d'être battu, lui aussi, à domicile par la même Tanzanie.

Pour cette rencontre cruciale à l'extérieur contre le premier du groupe avec 7 points, le sélectionneur argentin des Léopards de la RDC Hector Cuper va compter avec la présence du meneur de jeu du RC Lens, Gaël Kakuta. Déjà en Tanzanie avec la sélection, il disputera son premier match des éliminatoires, lui qui a tout le temps été blessé à chaque trêve internationale. Et il vient avec toute l'envie, sentant que la qualification semble échapper à la République démocratique du Congo. « Nous allons tout donner dans le but de remporter les deux matchs... », a déclaré le joueur qui a joué dans plusieurs clubs en France, en Angleterre, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et en Chine. Après la Tanzanie le 11 novembre, la RDC accueillera le 14 novembre au stade des Martyrs à Kinshasa les Ecureuils du Bénin en 6e et dernière journée de ce premier tour des éliminatoires.

Outre Kakuta, Hector Cuper va aussi compter sur la présence d'Arthur Masuaku, lui aussi jouera, s'il sera titulaire, son premier match des éliminatoires. Le latéral gauche de West Ham en Premier League anglaise a aussi été blessé pendant un temps, avant de revenir. Cependant, le défenseur central Marcel Tisserand de Fenerbahçe en Turquie, encore attendu en Tanzanie, mais blessé, jouera peut-être le match de la dernière journée, le temps d'être totalement récupéré. Les Léopards sont quasi au complet à Dar Es Salam et se sont entraînés le 9 novembre à Jakaya M Kikwete Youth Park, sur le terrain d'Inspirin New Generation à Dar Es Salam.

Joueurs présents à Dar Es Salam

Les joueurs présents à cette séance d'entraînement sont les gardiens de but Joël Kiassumbua (Suisse/Sans club), Lionel Mpasi Nzau (Rodez AF/L2 France) et 3. Hervé Lomboto (DCMP) ; les défenseurs Nathan Idumba Fasika (Cape Town/Afrique du Sud), Djuma Shabani (Young Africans/Tanzanie), Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie), Chancel Mbemba (FC Porto/Portugal), Mukoko Amale Dieumerci (Difaa El Jadida/Maroc), Glody Ngonda Muzinga (FC Riga/Lettonie), Fabrice Nsakala (Besiktas/Turquie), Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre).

Les milieux de terrain déjà présents sont Samuel Bastien (Standard de Liège/Belgique), Edo Kayembe (Kas Eupen/Belgique), Fabrice Ngoma (Raja Athletic/Maroc), Samuel Moutoussamy (FC Nantes/L1 France), Gaël Kakuta (Lens/L1 France), Neeskens Kebano (Fulham FC/Angleterre), Chadrac Akolo Ababa (Amiens SC/L2 France) ; et les attaquants Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Joël Ngandu Kayamba (VIktoria Plzen/Réplique Tchèque), Ben Malango Ngita (Sharjah FC/Emirats arabes unis), Dieumerci Mbokani (Kuwait SC/Koweït), Yannick Bolasie (Rizespor/Turquie) et Chadrack Muzungu (RS Berkane/Maroc). Les joueurs attendus le 10 novembre sont Jackson Muleka (Standard de Liège/Belgique), Arsène Zola (Mazembe) et Marcel Tisserand de Fenerbahçe en Turquie qui est blessé.