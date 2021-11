Sénégal: Maladie mystérieuse chez les pêcheurs - Greenpeace Afrique plaide pour une enquête sur ses origines

L'Organisation non gouvernementale Greenpeace Afrique est préoccupée par la maladie dite « mystérieuse », qui affecte les pêcheurs sénégalais. A travers un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Lesoleil.sn, son manager de la campagne Océan, Dr Aliou Ba, invite l'Etat du Sénégal à mener une enquête pour apporter la lumière sur cette maladie.

« Greenpeace Afrique constate avec inquiétude la réapparition depuis quelques jours de la maladie cutanée qui affecte les pêcheurs à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar », a notamment insisté Dr. Ba.

Pas moins de 4 pêcheurs ont été touchés, le week-end dernier. Ils étaient au total cinq à bord de la pirogue qui avait jeté l'ancre aux abords de Bargny-Sendou. A leur retour, seul le capitaine, également propriétaire de la pirogue, a été épargné. Les quatre pêcheurs, dont seuls deux ont été identifiés, ont tous eu le corps couvert de boutons. Cette brusque éruption cutanée, accompagnée d'une forte bouffée de chaleur et de fièvre, a précipité l'évacuation des quatre pêcheurs au poste de santé de Thiaroye-sur- le mer, vendredi dernier, où ils ont été pris en charge.

« Greenpeace Afrique constate que des investigations menées par différentes structures habilitées sont en cours et suit de près leur déroulement, mais demande que des moyens conséquents soient déployés pour connaitre une bonne fois l'origine de cette maladie et que des mesures pour y faire face soient prises par les autorités Sénégalaises compétentes en la matière », relève la note. Par ailleurs, l'Ong prône « plus de diligence » de la part des autorités en charge de la pêche et de l'environnement au Sénégal, non sans réclamer « plus de sécurité et de surveillance des océans afin d'éviter de telles situations qui pourraient menacer l'activité de la pêche ».

A rappeler qu'au mois de novembre 2020, cette même maladie avait touché environ 700 hommes de mer entre Thiaroye-sur-Mer, Mbour (85 km de Dakar), Saint-Louis (272 km au Nord de Dakar), Mbao (une autre banlieue dakaroise), Touba Dialaw (70 km de Dakar), Rufisque (ville à 25 km de Dakar) et Yène (60 km de Dakar).