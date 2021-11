Afrique: COP26 - La société civile met la pression sur les pays riches

Une semaine après l'entame de la COP26 à Glasgow, en Ecosse, les représentants de la société civile ont appelé les gouvernements à prendre au sérieux le contenu des négociations et à présenter des propositions ambitieuses et concrètes pour faire avancer les discussions. Quelques extraits des intervenants.

Le directeur exécutif de Climate Action Network, Tasneem Essop : « La demande publique de responsabilité pour lutter contre la crise climatique augmente et les gouvernements ne peuvent plus ignorer le pouvoir du peuple. [... ] Une COP26 riche en déclarations et engagements climatiques grandioses mais faible en engagements réels, en particulier sur le financement, notamment le financement des pertes et dommages causés par le changement climatique ». D'où « un retour à la table à dessein pour finaliser un plan qui répond vraiment aux besoins des personnes en première ligne de la crise climatique, avec de vraies solutions ».

Fernanda Carvalho, Global Policy Manager, Climate & Energy Practice de WWF : « Les annonces des dirigeants, à elles seules, n'apporteront pas le changement radical nécessaire pour faire face à la crise climatique ».

Teresa Anderson, conseillère en politique climatique, ActionAid International : « Un manque de substance, un écran de fumée, un statu quo sans aucun plan pour mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles. Au lieu de façonner une véritable transformation, la plupart de ces objectifs sont susceptibles de dépendre fortement des compensations carbone, qui conduisent à l'accaparement des terres et aux violations des droits humains dans les pays du Sud ». Pour la deuxième semaine, « l'accent doit revenir sur les négociations, en instaurant la confiance et la coopération nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 °C et fournir des financements pour protéger les communautés de première ligne ».

Mary Church, Friends of the Earth Scotland, responsable des campagnes : « Cette semaine ne devrait pas détourner l'attention des négociations réelles qui doivent aboutir à de réelles réductions d'émissions et le soutien aux pays et aux personnes en première ligne de la crise climatique. Le financement climatique, dont les pays riches ont un besoin urgent pour permettre aux nations en première ligne de la crise climatique de s'éloigner des combustibles fossiles et de faire face aux impacts du changement climatique, fait également toujours défaut ».

Jennifer Morgan, directrice exécutive de Greenpeace International : « La COP26 doit faire preuve d'ambition et de justice, et malgré quelques rayons de soleil, les pays ne font tout simplement pas assez d'efforts. Le grand test pour le succès de la COP26 est le financement, l'adaptation et les pertes et dommages. Pour répondre à l'ambition et à l'action requises, les pays doivent sortir de leur zone de confort dès maintenant ».

Colin McQuistan, responsable du climat et de la résilience chez Practical Action : « Nous avons besoin d'un avenir pour l'agriculture qui reconnaisse la valeur des petits agriculteurs et des systèmes agricoles moins intensifs, et non de leur fermeture ».

Dr Rachel Cleetus, directrice des politiques et économiste en chef, Programme climat et énergie à l'Union of Concerned Scientists : « Les promesses de financement climatique pour aider les pays en développement restent également largement insuffisantes. Au cours de la semaine à venir, les négociateurs doivent se dépêcher de combler ces lacunes, tout en fournissant un règlement complet et solide pour mettre en œuvre l'Accord de Paris et traiter les pertes et les dommages de manière significative ».

Sven Harmeling, Global Policy Lead Climate Change and Resilience, CARE International : « Il est temps que les pays développés ne fassent plus obstacle aux actions pour répondre aux appels croissants à des financements supplémentaires pour faire face aux pertes et dommages croissants dans les pays vulnérables que nous avons entendus au cours de la première semaine de la COP26 ».

Hellen Neima, directrice de la campagne pour le climat en Afrique chez Corporate Accountability : « La première semaine a été une démonstration de pouvoir et de manipulation, les gouvernements du Nord sachant ce qui retient l'attention de certains gouvernements du Sud mondial... c'est-à-dire l'argent. Il était difficile de voir les gouvernements africains jeter l'éponge et fermer leurs portes à nous, au peuple et à notre cri pour de vraies solutions. nous avons besoin que les gouvernements africains se lèvent et fassent ce pour quoi nous les avons envoyés à la COP : apporter de vraies solutions ».

Eddy Pérez, responsable diplomatie, Climate Action Network - Réseau action climat Canada : « Les négociateurs ne doivent pas quitter Glasgow sans un accord qui gardera 1,5 à portée de main ».