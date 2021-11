Afrique: Restitution des 26 œuvres d'art d'Abomey, le Bénin fin prêt

Avec la restitution des 26 œuvres d'art au Bénin, sur place à Cotonou, la fièvre monte déjà. C'est un accueil spécial qui est réservé à ces trésors.

La rencontre entre le président béninois Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron qui a consacré la signature de l'acte de transfert de propriété marque l'épilogue d'un long processus devant conduire les 26 œuvres d'art à leur terre d'origine.

Un accueil chaleureux et triomphal, à la faveur de manifestations à la fois solennelles et festives pour célébrer ce moment particulier. José Pliya, qui dirige l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du développement du tourisme est au cœur de l'organisation.

" Il va y avoir un accueil institutionnel, un accueil national, avec des personnalités pour accueillir les œuvres à l'aéroport déjà, un cortège avec des chevaux et des camions militaires pour porter les dix caisses et les emmener à la présidence. Sur tout le parcours, la population est invitée à venir saluer ce grand retour. Les rues seront pavoisées de posters et de kakémonos pour les célébrer... " explique t-il.

Tout un programme

A événement spécial, dispositions particulières, pour ces hommages nationaux et républicains aux trésors royaux, d'autres touches sont prévues pour agrémenter les festivités, comme l'explique Alain Gandonou, Directeur du Programme Musées " Nous aurons toutes les musiques de cours royales du nord au sud du Bénin, évidemment la musique de cour du Danhomè mais aussi la musique de cour de Nikki dans le nord du Bénin qui avait un royaume, également la musique de cour du royaume de Porto-Novo. Et enfin il y aura, évidemment notre hymne national en français habituel mais également en fongbé pour célébrer les trônes du Danhomè". Un programme des manifestations qui suscite beaucoup d'enthousiasme dans la capitale économique.

Les jeunes curieux

De nombreux jeunes se préparent à vivre ces moments. C'est le cas de Morgane Houéfa Adjovi, une jeune étudiante qui ne veut pour rien au monde se faire conter l'événement.

" Je me l'étais promis...et je serai témoin de cet événement. C'est un grand événement pour mon pays. Je ne sais pas à quelle heure l'avion va arriver mais je serai très tôt à l'aéroport demain " précise la jeune femme.

Sauf changement de dernière heure, le vol spécial qui doit transporter les 26 œuvres d'art devrait atterrir à Cotonou autour de 15 heures et première destination ce mercredi, le palais de la présidence de la République. Mais pourquoi ce lieu pour la première réception des trésors ? Alain Godonou, Directeur du Programme Musées explique que c'est parce qu'aujourd'hui " l'endroit qui symbolise en quelque sorte la royauté, c'est le palais présidentiel. Donc ces objets sont partis du palais royal du Danhomè, ils retournent dans la République du Bénin, le lieu emblématique c'est le palais de la présidence. "

Le palais de la présidence où devront donc être exposées les œuvres quelques semaines avant leur transfert au fort portugais à Ouidah.