Cote d'Ivoire: Résilience des entreprises Afrique en période de crises - Voici les 12 principales résolutions du 9e Forum de la CGECI academy

Le vendredi 29 octobre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan Cocody, au terme de la 9e édition du forum de la CGECI Academy, organisé du 28 au 29 octobre 2021 par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) sur la résilience des entreprises en période de crises, 12 résolutions ont été adoptées. Ceci, en vue d'aider les entreprises ivoiriennes des pays invités, à mieux appréhender les crises et d'autre part d'optimiser la résilience des entreprises.

Le forum suggère d'encourager la prise en compte dans les stratégies d'entreprises, de la notion de prévention des risques liés aux changements climatiques en adéquation avec le renforcement du cadre réglementaire autour des questions environnementales.

Il propose aussi de sensibiliser les entreprises sur les enjeux de la révolution numérique, bâtir un indice de sécurité numérique à l'instar de l'indice de maturité numérique élaboré par le patronat ivoirien et sécuriser le cyber espace.

Renforcer le dispositif de prévention sanitaire existant sur l'ensemble du territoire et promouvoir l'action coordonnée secteur public-privé lors des crises sanitaires et sensibiliser à la solidarité dans l'action commune.

Mettre en place des dispositifs et mécanismes de collaboration entre l'Etat, les entreprises et les citoyens pour assurer la sécurité nationale et renforcer la capacité de réaction et d'adaptation face aux crises. Le 9e CGECI Academy propose aussi aux entreprises d'implémenter des solutions innovantes en matière d'assurance des biens et des personnes, lors de la survenue des crises

La mise en place d'un écosystème favorisant l'innovation en période de crise, l'accroissement de l'offre énergétique par la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables et la mise en œuvre de solutions alternatives telles que l'auto production d'électricité, la recherche et l'implémentation des offres d'accompagnement en phase avec les réalités locales, ou encore la mise en place des mécanismes de protection de l'image du chef d'entreprise à l'instar de ceux existants pour la protection de l'image et des données de l'entreprise, sont aux nombre des actions proposées.

Le 9e forum de la CGECI Academy propose aux pays africains d'aménager le dispositif fiscal pour prendre en compte les contraintes liées aux situations de crises. Bâtir un écosystème en vue d'assurer une résilience industrielle régionale par le développement des infrastructures et du capital humain, faciliter le libre-échange entre Etats en Afrique, adopter une stratégie régionale de développement des chaines de valeurs agricoles.

C'est le président du Conseil scientifique du forum, Lucien Agbia, qui a lu les 12 résolutions. Selon lui, il s'agit des plus significatives sur près de 60 résolutions arrêtées.

Il s'est réjoui du dénouement du forum. « Cette 9e édition comportait 23 panels et a vu l'intervention de brillants et éminents panélistes venus d'horizons divers tant du secteur privé que du secteur public. Au terme de ces deux journées de rencontre, les échanges ont permis de dégager d'une part des pistes de réflexions en vue de mieux appréhender les crises et d'autre part d'optimiser la résilience des entreprises. C'est le lieu pour nous de remercier l'ensemble des acteurs qui ont rendu possible cet événement avec une mention spéciale aux panélistes pour leurs interventions de haut niveau », a-t-il indiqué avant d'ajouter que les 12 résolutions énumérées, sont les plus significatives sur 60 propositions retenues.