Sénégal: Passeports diplomatiques - L'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall levée

Dakar — Les députés ont voté, mardi, à une large majorité la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Williembo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, membres du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale, cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques.

Quatre-vingt-quatre députés ont voté pour la levée de l'immunité de leurs collègues, aucune voix contre n'a été enregistrée et trois abstentions ont été dénombrées.

"Conformément à la loi, l'immunité parlementaire de nos collègues Boubacar Williembo Biaye et El Hadj Mamadou Sall est levée", a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, lors d'une séance plénière, en présence de l'un des députés cités dans l'affaire de trafic de passeports diplomatiques, M. Biaye.

L'Assemblée nationale a adopté la résolution de la commission ad hoc, qui a été mise sur pied à la suite d'une saisine du garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a transmis à M. Niasse un courrier du procureur général près la cour d'appel de Dakar, le 4 octobre, en vue de la levée de l'immunité parlementaire de ces deux députés du groupe Benno Bokk Yaakaar (BBY).

"Comme à l'accoutumée, à chaque fois que la justice nous saisit pour demander la levée de l'immunité parlementaire d'un député pour enquêter, afin que la justice puisse faire son travail, on ne s'y est jamais opposé", a dit le président du groupe BBY, Aymérou Gningue.

"Les députés ne jugent pas, mais ils peuvent faciliter à la justice son travail en répondant favorablement à sa demande", avant de rappeler que "toute personne accusée bénéficie d'une présomption d'innocence."

"C'est la raison pour laquelle, par respect à l'institution judicaire, si un des nôtres est cité dans une affaire, on doit faire de notre mieux pour lui permettre de laver son honneur et celle de sa famille, c'est ce que nous avons toujours fait", a ajouté M. Gningue.

Il a salué la présence de ses collègues "qui ont fait honneur à l'institution parlementaire en venant répondre à la convocation de la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de la levée de leur immunité parlementaire".

Le rapporteur de la commission ad hoc, Sira Ndiaye, s'est réjouie de voir "l'Assemblée nationale s'honorer de respecter le principe de séparation des pouvoirs". "Je pense que cette plénière le montre pleinement à suffisance."

"Nul n'est au-dessus de la loi, et cette plénière, encore une fois, montre à suffisance que les députés issus de la majorité Benno Bokk Yaakaar ne sont nullement au-dessus de la loi, que la loi est générale et impersonnelle", a argué Sira Ndiaye.

Elle salue la "disponibilité" dont Boubacar Williembo Biaye et El Hadj Mamadou Sall ont fait preuve durant toutes les étapes de la procédure qui a abouti à la levée de leur immunité parlementaire.

"Ils ont posé un acte responsable, un acte républicain, parce qu'ils pouvaient essayer de se cacher derrière leur immunité pour refuser de se mettre à la disposition de la loi, mais ils nous ont facilité le travail. Lorsque la commission ad hoc les a convoqués, ils sont tous les deux venus répondre", a expliqué le rapporteur de la commission ad hoc.

"Je ne prends pas la parole pour me défendre devant vous parce que ce n'est pas de votre responsabilité, et je n'ai pas non plus la prétention de me laver à grande eau, car j'aurai la possibilité de me défendre au lieu indiqué et devant la personne indiquée", a dit Boubacar Williembo Biaye devant ses collègues.

Il a dit à ses collègues de "ne pas s'inquiéter parce qu'il s'agit d'une procédure qui permet à l'une des plus grandes institutions de notre pays et l'un des piliers de notre Etat de droit de faire son travail de la manière la plus sereine possible".