Congo-Kinshasa: Après huit ans d'hibernation - Nouvelle aventure du M23 à Rutshuru

Défaite en novembre 2021 à la suite d'une offensive combinée des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) et de la Monusco (Mission d'Observation des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo), l'ex-rébellion du M 23 (Mouvement du 23 mars 2009) a attaqué, dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 novembre 2021, les positions de l'armée nationale dans le territoire de Rutsuru, et plus précisément les localités de Chanzu et Runyoni.

Hier déjà, une fois passé l'effet de surprise, la riposte était lancée pour neutraliser les assaillants. Cette attaque intervient, indiquent des sources militaires congolaises, dans une période où les armées des pays voisins à la RDC mutualisent leurs forces dans le noble but de sécuriser davantage la sous-région des Grands Lacs.

Selon des responsables des FARDC basés au Nord-Kivu, l'aventure militaire attribuée aux combattants du M23 va tourner court, à l'instar de celle d'il y a huit ans, au cours de laquelle les troupes du colonel Makenga s'étaient même permises d'occuper, pendant quelques jours, la ville de Goma.

Rappelons qu'à l'origine, le mouvement rebelle du M23 était constitué des mutins des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo), qui avaient choisi la voie de l'insurrection en 2012, sous le commandement du général Bosco Ntaganda, ancien officier général des FARDC élevé à ce grade en mode « brassage » et « mixage », et ancien commandant second du groupe rebelle CNDP (Conseil National pour la Défense du Peuple) du général Laurent Nkunda.

Signataire d'un Traité de paix avec le gouvernement congolais le 12 décembre 2013 à Nairobi, le M23, alors représenté par le président de sa branche politique, un certain Bertrand Bisimwa, lui-même successeur d'un certain Jean-Marie Runiga, était censé s'être mué en parti politique et ses combattants réintégrés dans les FARDC.

Mais en fait de réintégration, la plupart des mutins du M23, évalués à environ 300 rescapés après les batailles de la périphérie de Goma, avaient préféré prendre le chemin de l'exil en Ouganda pour les uns et au Rwanda pour les autres. Il est difficile de d'indiquer, avec précision, de quel pays voisin seraient venus ceux qui ont attaqué leweek-end dernier Chanzu et Runyoni.

Selon le rapport des forces en présence actuellement sur le front de bataille, les résidus du M 23 ne font pas le poids face à la puissance de feu des FARDC.

Nous avons appris hier soir, des sources militaires, que les FARDC ont réussi à neutraliser les assaillants et réoccupé les positions momentanément prises par les ennemis de la paix. Par conséquent, la situation est sous contrôle.

Communiqué de presse des FARDC

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 07 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le Mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de TCHANZU et de RUNYONYI, avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans le territoire de Rutshuru et ailleurs dans la province.

Déjà du 12 au 21 juillet 2021, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs de Tchanzu dans la province du Nord-Kivu. En janvier 2017, ce même mouvement avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les Monts Sabinyo, Visoke et Karisimbi en territoire de Rutshuru.

Il importe de relever par ailleurs que du 02 au 03 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action Pour un Congo Nouveau s'était soldée par la neutralisation de 06 miliciens, la capture de 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris.

Les Forces Armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs, intervient au moment où la RDC s'est engagé »e dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la Sous-Région pour une paix durable et un développement harmonieux du pays.

Face à cette situation et dans le cadre de leurs missions régaliennes de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République Démocratique du Congo, et de protéger les populations et leurs biens, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sur le sol congolais.

A l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FARDC sont déterminées à en finir une fois pour toutes avec ce groupe armé qui doit être neutralisé de manière définitive.

Toutefois, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo demandent à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux Forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national.

Fait à Goma, le 08 novembre 2021

Le Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo

Général d'Armée