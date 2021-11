Cameroun/Cote d'Ivoire: CAN Cameroun 2022/Trophy tour - Du beau monde pour contempler la coupe

Il y a eu fête, lundi soir, au siège de Weblogy Côte d'Ivoire (Abidjan.net) à Cocody. La raison est que le journal en ligne de Jil-Alexandre N'Dia, en collaboration avec le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can), Total Énergies, a profité du passage du trophée de la Can à Abidjan (les 8 et 9 novembre) pour marquer le coup, à travers une soirée Vip B2B.

Une sympathique cérémonie qui a réuni du beau monde dont le maire de la commune, Jean-Marc Yacé, des patrons d'entreprises tels que Serge Abdel Nouho du groupe Fraternité Matin et l'ambassadeur Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) et actuel conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football (Caf), principal organisateur du Trophy tour, à travers le continent.

Arrivé lundi, en provenance de la Mauritanie, le trophée de la Coupe d'Afrique des nations a, d'abord, marqué une escale au siège du partenaire privilégié de la Caf, à Treichville. Cette escale a été suivie d'une tournée marathon, à travers la ville d'Abidjan ponctuée par des animations dans plusieurs stations.

« C'est symbolique. Il s'agit, pour nous, de montrer notre attachement à l'Afrique et à son sport. Toucher les populations. Nous sommes dorénavant une compagnie multi-énergies et parmi ces énergies, il y a la passion. C'est le sens qu'on a voulu donner à travers ce "Trophy tour". Au-delà de le montrer à Cocody, il était très important de le montrer à Yopougon, Anoumabo, etc. car le football est, avant tout, un sport populaire », a déclaré Fabien Voisin, premier responsable en Côte d'Ivoire de la compagnie multi-énergies mondiales de production et de fourniture d'énergies.

Selon le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive, François Allah Yao, « cette tournée est d'une grande utilité et d'opportunité. C'est un privilège offert à la population ivoirienne d'approcher le trophée ».

Après la soirée Vip B2B au siège d'Abidjan.net, le programme s'est achevé, hier, avec la présentation du trophée aux élèves de l'école primaire Magic System d'Anoumabo. Avant de reprendre son vol pour la suite de son périple africain.