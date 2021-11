Madagascar: Antsiranana - La chargée d'affaires américaine dans le Nord

Un agenda surchargé pour Amy Hyatt, chargée d'affaires du gouvernement américain à Madagascar, qui s'est déplacée dans la capitale du Nord, mardi. Visiblement, cette visite marque les résultats fructueux de la coopération qui existe entre Madagascar et les États-Unis et témoigne de l'importance que le gouvernement américain accorde à la région Diana. C'est dans cette partie de la Grande ile qu'ont été mis sur les rails tous les projets qui permettent d'offrir de meilleurs soins et services médicaux à la population. Différents programmes interviennent dans plusieurs communes et districts. .

Outre la visite du Centre de diagnostic médical Le Samaritain à Scama et le laboratoire Insectarium Entomologie Lazaret-sud, le numéro un de l'ambassade américaine s'est aussi rendu au Centre de santé de base universitaire de Tanambao. Là elle a pu constater le fonctionnement de la chambre froide où sont entreposés des vaccins. Son séjour s'est terminé à l'Hôtel de la Poste, transformé provisoirement en vaccinodrome où elle a eu des échanges avec les responsables sanitaires régionaux et des partenaires en matière de vaccination.

Amy Hyatt a encouragé les communautés malgaches à se faire vacciner contre la Covid-19, objet de sa tournée dans les régions. Car pour elle, seuls les vaccins sont l'unique moyen le plus efficace pour se protéger contre la propagation de ce virus mortel qui a notamment tué tant de monde, perturbé les activités quotidiennes pendant si longtemps et fait dérailler la croissance économique du pays.

« La vaccination généralisée est la mesure la plus importante que nous puissions tous prendre pour assurer un retour à une vie normale le plus rapidement possible. Si la population se fait vacciner, les touristes peuvent revenir en toute sécurité, aidant ainsi les restaurants, les hôtels et les agences de voyage à reprendre leurs activités. Il en est de même pour les entreprises, les universités, les écoles, les églises », déclare-t-elle.

Premier donateur

Elle a aussi rappelé que le gouvernement américain, par le biais de son système de santé, s'est tenu, tout au long de cette pandémie, aux côtés du peuple malgache pour prévenir, se faire traiter et vacciner contre le fléau. Elle a repris l'expression malgache « Mpirahalahy mianala» pour illustrer l'affermissement de la coopération entre les deux pays qui devront travailler ensemble pour surmonter la pandémie.

Grâce à son agence de développement, l'Usaid, et au travail des projets initiés comme Access et Impact, le peuple américain finance des activités sur tout le territoire malgache pour protéger le personnel de santé, éduquer les communautés, promouvoir une bonne hygiène, tester plus de personnes, suivre les cas et fournir des vaccins.

Lors de sa courte intervention devant la presse dans la grande salle du vaccinodrome de l'Hôtel de la Poste, le chargé d'affaires a révélé que, depuis le début de la pandémie, le pays de l'Oncle Sam a consacré plus de 12,5 millions de dollars à des programmes d'aide au peuple malgache face à cette maladie.

« Nous sommes le premier donateur de vaccin à Madagascar. Outre notre soutien au Covax, nous avons également donné 630 000 doses du vaccin Janssen directement au peuple malgache sans frais, et 336 000 autres doses Janssen sont en route», rapporte-t-elle tout en anticipant également l'arrivée des quatre cent mille premières doses du vaccin Pfizer qui devraient arriver plus tard ce mois-ci.