Madagascar: Football -/Éliminatoires Mondial - Yannick Pandor absent

Un forfait pour les Barea à quelques jours de la rencontre opposant Madagascar au Bénin.

Les joueurs des Barea convoqués pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, au Qatar, ne seront pas au grand complet. Le nouveau portier en la personne de Yannick Pandor ne pourra pas honorer sa convocation. C'était l'annonce du coach des Barea au cours d'une interview. « Nous avons eu un problème de passeport avec Pandor, il ne sera pas là pour le rassemblement. On va le remplacer et il ne sera là seulement qu'à Madagascar car il est trop tard pour le faire venir maintenant ». Le gardien du RC Lens manquera alors sa première convocation avec la sélection nationale. L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain devra alors se contenter de Mathyas Randriamamy et d'Adrien Melvin pour le match de demain contre les Écureuils.

Les joueurs expatriés sont tous arrivés hier soir. Ils sont arrivés en deux vagues, ceux évoluant en France entre autres Dorian, Mathyas, Morel, Hakim, Melvin et l'attaquant des Barea évoluant en Egypte, Voavy Paulin ont débarqué dans la capitale béninoise, lundi soir. Les joueurs locaux et Ibrahim Amada sont les premiers à prendre leur quartier à l'Hôtel Azalai où est logée la délégation malgache. Les expatriés jouant aux États-Unis et à La Réunion ont foulé le sol béninois très tard, hier soir. Finalement, ils seront 24 joueurs sur les 25 convoqués à avoir répondu à l'appel de Rabesandratana. Seul un joueur ne figurera pas sur la feuille de match demain. « lls sont prêts.

Le voyage s'est mieux passé, si on a eu des difficultés pour rallier la République Démocratique du Congo. Nous restons dans les temps pour organiser les choses afin que ce soit le mieux possible. Nous sommes aussi contents de retrouver Jeremy Morel dans le groupe », a continué le sélectionneur des Barea. Hier, ils ont effectué une séance de décrassage et une préparation physique. L'équipe tâtera la pelouse du Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou où le match sera joué ce soir pour l'entraînement officiel.