Madagascar: Golf - Championnat de Madagascar / La participation des jeunes encouragée

Lors de la présentation du championnat de Madagascar en mi-décembre à Andakana.

Le green de l'International Golf club du Rova à Andakana accueillera le championnat de Madagascar. Plus de 120 golfeurs sont attendus.

Les golfeurs malgaches se donnent rendez-vous du 14 au 19 décembre prochains à Andakana, à l'occasion du championnat de Madagascar de golf, édition 2021. Cinq catégories seront au menu, entre autres, la catégorie Pro, la catégorie hommes et dames comprenant la première, deuxième et troisième séries, la catégorie super seniors mixte et enfin la catégorie juniors mixte. Ce sont les Pro qui ouvriront le bal les 14 et 15 décembre. Après avoir joué le Cut à l'issue de ces deux journées, ils disputeront la finale le 16 décembre. Le titre de champion de Madagascar sera décerné à celui qui aura rendu le meilleur total en brut sur trois tours. La compétition se poursuivra avec les amateurs. Ils commenceront, quant à eux, le vendredi 17 pour trois tours successifs. « Le comité d'organisation a décidé d'intégrer le Cut. Le champion et la championne de Madagascar amateurs seront celui et celle qui auront le meilleur total en brut sur trois tours. En cas d'égalité, le départage se fera en Sudden Death sur le trou 18 en boucle. Une voiture Toyota est en jeu pour les amateurs et sera attribuée à celui qui arrive à réaliser le trou en un », a fait savoir le directeur technique national, Johary Raveloarison, lors d'une conférence de presse, ce week-end. La catégorie super senior hommes et dames, âgés respectivement de plus de 75 et de 70 ans toutes séries confondues, joueront en Stableford brut, tandis que la catégorie juniors de moins de 16 ans se disputera sous la formule Stroke play. « Nous voudrions que ce championnat soit hors du commun, qu'il y ait de nouveaux visages au podium car les jeunes sont de plus en plus intéressés par cette discipline. Des gros lots seront à partager comme des enveloppes, des billets d'avion mais la plus importante est la voiture offerte par Sicam, en outre des titres. Ce sera également un passeport pour les compétitions internationales. Ces deux dernières années, tous les championnats internationaux ont été annulés. Mais avec l'ouverture des frontières, ils vont reprendre surtout au niveau continental et pour l'Océan Indien. Nous attendons la participation massive de plus de 120 joueurs cette année car les caddies comptent déjà une cinquantaine », note Ranaivo Andrianasolo, président de la fédération malgache de golf.