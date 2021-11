Madagascar: Centre FAFIALA - Création d'une maison de la sériciculture

Le centre FAFIALA célébrera ses trente ans d'existence le 22 avril 2022. « Pour marquer l'événement, nous allons inaugurer une maison de la sériciculture au sein de notre siège à Ambohimangakely.

Toutes les chaînes de cette filière y seront exposées au grand public, allant de la magnanerie et tous les processus d'élevage de vers à soie jusqu'à la fabrication de la filature et des tissus de soie », a exposé Haingotiana Razafindrainibe, le PCA du centre FAFIALA, lors d'une conférence de presse hier au Cénacle à Amparibe.

Filière porteuse. Il est à noter que ce centre intervient dans le monde rural pour assurer un développement durable, en promouvant des techniques innovantes pour lutter contre le changement climatique et en valorisant la démarche en agro-écologie. La protection de l'environnement n'est pas en reste. « La sériciculture est une filière porteuse permettant d'augmenter les revenus des paysans car les fils de soie se vendent à 150 000 Ar le kilo tandis que le prix des cocons s'élève à environ 30 000 Ar le kilo. Une demande de 500 tonnes de cocons a été identifiée en Italie. Mais pour développer l'élevage de vers à soie, il faut cultiver des mûriers car leurs feuilles constituent leur principale alimentation. Cette maison de la sériciculture sera gérée par des associations paysannes », a-t-il poursuivi.

Précurseur. Outre la redynamisation de cette filière porteuse dans diverses régions de l'île, « nous allons également promouvoir l'agro-écologie pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. On est d'ailleurs le précurseur en la matière. Notre particularité est de former des paysans et des techniciens en matière d'agro-écologie et de sériciculture. En tout, entre 6 000 et 7 000 personnes ont été formées par le centre. Nous produisons également des pépinières de jeunes plants d'essences autochtones et exotiques pour assurer le reverdissement national », a expliqué Nonat Raveloarijaona, le directeur exécutif du centre FAFIALA.