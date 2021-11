Madagascar: Société Générale Madagasikara - Un défi en faveur de l'éducation

La Société Générale Madagasikara n'était évidemment pas en reste dans ce mouvement qui a mobilisé plus de 10 000 collaborateurs du groupe dans le monde entier. Plus de 460 collaborateurs de la filiale malgache se sont portés volontaires pour ce défi en faveur de l'éducation.

En effet, 115 équipes malgaches, composées chacune de 4 collaborateurs de chaque se mobilisent en marchant, en courant ou en faisant du vélo durant deux semaines, afin de cumuler ensemble, un maximum de kilomètres qui seront convertis en dons et seront après versés au profit de deux associations locales. Les collaborateurs de Société Générale Madagasikara, ont totalisé un parcours 21 030 kilomètres répartis en vélo, en course à pied et en marche. À la tête des équipes, l'équipe MAD-TSINGY, a mené localement le challenge solidaire avec 1 043 kilomètres parcourus. Une belle performance félicitée par Frédéric Oudéa, Directeur général du Groupe, à l'occasion d'un entretien en ligne.

Avec cette mobilisation internationale, Société Générale Madagasikara a marqué une nouvelle fois le renouvellement de son engagement auprès des jeunes afin de les accompagner plus fortement dans la construction de leur avenir. Zdenek Metelak, Directeur général de la filiale de la Grande Île, partage manifestement son enthousiasme sur SG News, le journal digital des collaborateurs du groupe. « Comment expliquez-vous un tel enthousiasme et un tel engagement des collaborateurs ? C'était le bon moment, la bonne cause, l'énergie (des collaborateurs) était là, il fallait juste la bonne étincelle. Les collaborateurs de Société Générale Madagasikara ont toujours à cœur d'incarner le « fihavanana », qui consiste à répondre positivement à un appel à la solidarité et à se mobiliser. Qui plus est, ce challenge nourrit la dynamique positive de la filiale, les collaborateurs se sentent à la fois acteurs et contributeurs » a-t-il déclaré. Société Générale Madagasikara officialisera très prochainement la remise de ces dons à deux associations locales œuvrant pour l'éducation des jeunes.