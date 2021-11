Madagascar: Amy Hayatt - Une journée assez chargée à Antsiranana

La Chargée d'Affaire de l'ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores a rendu visite à la ville d'Antsiranana, hier 9 novembre 2021.

La journée de la diplomate a été assez chargée. Une fois sur le sol antsiranais, elle a visité la Polyclinique du Samaritain Scama où se trouve le laboratoire qui effectue les tests de diagnostic du paludisme, et le CSBU Tanambao où se trouve la chambre frigorifique de stock des vaccins. Ensuite, la diplomate s'est rendue à l'Hôtel de la Poste, le lieu de lancement de la vaccination contre la Covid-19.

Lors de son point de presse, Amy Hayatt a souligné que « Se faire vacciner, c'est se protéger soi-même, mais c'est aussi protéger ceux qui nous entourent. Plus une collectivité compte de personnes vaccinées, plus elle prévient les risques d'épidémie. La vaccination permet de sauver des vies et d'éliminer la pandémie. Je suis vaccinée, ma famille est vaccinée, le personnel de l'ambassade est vacciné ».

Les États-Unis ont toujours été aux côtés de la Grande île dans la lutte contre le coronavirus. Récemment, Madagascar vient de bénéficier d'un financement supplémentaire de 5,1 millions de dollars des États-Unis, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Une aide qui contribuera à la mise en place de la formation des agents de santé et de la campagne de sensibilisation de la population.

Ce financement vise à accélérer l'accès équitable à la vaccination et à réduire la morbidité et la mortalité dues à la Covid-19. Le 25 octobre dernier, le gouvernement américain a offert plus de 300 000 doses de vaccin, il s'agit du fruit de la collaboration entre les États-Unis, l'initiative COVAX et l'Union Africaine. Madagascar recevra bientôt 400 000 doses selon les dires de la Chargée d'Affaires américaine. Cette dernière a également félicité Antsiranana car celle-ci figure parmi les villes qui comptent le plus d'habitants vaccinés.