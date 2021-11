Madagascar: Entretien routier - Sit-in des entrepreneurs impayés

La situation des entrepreneurs ayant effectué les travaux d'entretien routier dans tout Madagascar depuis un an, n'a, jusqu'à maintenant, pas été régularisée.

Ils se sont mobilisés hier devant le ministère des Travaux Publics. Reçus par le conseiller technique du ministre de tutelle, « nous ne sommes pas du tout satisfaits. En effet, on nous fait toujours attendre, et ce, sans raison. Nous avons même entendu dire qu'une partie d'entre nous seront payés, et ce, sans aucune date précise.

Le ministre de tutelle a évoqué dans une chaîne privée que le Fonds d'Entretien Routier dispose de plus de 500 milliards Ar. Cependant, nos arriérés ne sont que de 33 milliards Ar. Au niveau de la Direction générale du Trésor, on nous a dit que la décision de paiement de nos arriérés revient à la Présidence », a affirmé Herilanto Randriamanoelina, représentant des entrepreneurs victimes. Et lui de poursuivre que les biens de certains d'entre eux ont été saisis par le tribunal car leurs dossiers sont en contentieux. Dès lors, « nous allons faire un sit-in devant le ministère des Travaux Publics, jusqu'à ce que nous soyons régularisés », a-t-il conclu.