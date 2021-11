Madagascar: Taxi-finder.mg - Une application innovante pour trouver des taxis disponibles

La digitalisation des secteurs économiques avance à grand pas à Madagascar.

Parlant du secteur de transport public entre autres, il est maintenant facile de trouver un taxi disponible à proximité de chaque client sans se déplacer, et ce, même la nuit. On peut accéder à ce service digital grâce à une application innovante dénommée Taxi-finder.mg. Cette application qui a été lancée par une agence Web & Mobile Success purement malgache, sert à faciliter la vie quotidienne de la population malgache. « Nous mettons en relation directe les chauffeurs de taxi et leurs clients. Mais il faut savoir que taxi-finder.mg ne change en aucun cas le mode de fonctionnalité des taxis actuels. Au contraire, cette application les aide à avoir plus de clientèle », a expliqué Olivia Ravaoarisoa, la fondatrice et PDG de l'agence Web & Mobile Success, lors de la présentation de cette application à la presse.

En outre, elle tient à préciser qu'il n'y a pas de pourcentage à verser à l'application. « En revanche, un chauffeur de taxi pourra choisir dans les prochains mois un abonnement pour augmenter sa visibilité par rapport à la version gratuite. Et ce n'est pas tout ! Nous allons bientôt concevoir une fonctionnalité de « Signalisation d'embouteillages » qui sera accessible uniquement pour les chauffeurs de taxi. Ce qui leur permettra de partager entre eux les endroits où il y a des bouchons afin qu'ils puissent modifier leur trajet en cours de route. Un système de livraison via les taxis sera également lancé », a-t-elle enchaîné. Du côté de la clientèle, cette application innovante lui permet de choisir et appeler directement les chauffeurs de taxi tout en entamant une négociation de prix avant de fixer un rendez-vous, et ce, n'importe quand. Ils peuvent en même temps émettre leur avis quant à la qualité de service offert.

Chauffeurs enregistrés. Il est à noter que taxi-finder.mg qui est opérationnelle depuis le 08 novembre 2021, est maintenant disponible dans tout Madagascar. En revanche, les chauffeurs de taxi se trouvant dans la ville de Fianarantsoa, d'Ambositra, d'Antananarivo et ses environs comme le district d'Avaradrano, sont déjà enregistrés. « Nous continuons de collecter les données dans les autres régions de Madagascar tout en invitant les chauffeurs de taxi à s'y inscrire. Ils peuvent économiser du carburant car ils ne sont plus obligés de se déplacer en permanence pour avoir des clients, d'après toujours Olivia Ravaoarisoa.