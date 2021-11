Madagascar: Vaccin Pfizer - Six congélateurs ULT arrivent à Befelatanana

Un lot de vaccins Pfizer arrivera bientôt à Madagascar et renforcera le nombre de vaccins déjà disponibles dans le pays. Actuellement, ce sont les vaccins Sinopharm et Janssen qui sont administrés dans les sites de vaccination. S'y ajoutera bientôt le vaccin Pfizer, dont l'arrivée sur le sol malgache est attendue vers la fin de ce mois. Six congélateurs à ultra-basse température (ULT ou Ultra Low Temperature) sont arrivés dans les locaux de la Direction du Programme élargi de vaccination (DPEV).

Le vaccin Pfizer nécessite, pour sa conservation, une série de conditions spécifiques, des infrastructures de stockage nécessitant des températures très basses, entre -60°C et -80°C. Les congélateurs qui viennent d'être livrés à Befelatanana permettent de remplir ces conditions de conversation des futures doses de Pfizer. Ces derniers mois, cependant, on parle à l'international de la possibilité de conserver le vaccin Pfizer à des températures moins « polaires ».

Selon le Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur la vaccination de l'OMS, le vaccin à ARNm Pfizer/BioNTech est sûr et efficace. Pour l'administrer et en définir les groupes cibles à vacciner en priorité, les pays se réfèrent généralement à la feuille de route de l'OMS. Selon le SAGE, ce vaccin a fait la preuve de son innocuité et de son efficacité chez des personnes présentant des affections associées à une augmentation des risques de développer une forme grave de la Covid-19 : hypertension, diabète, asthme, maladies pulmonaires, hépatiques ou rénales, etc... En d'autres termes, il convient aux personnes présentant ces affections.