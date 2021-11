Madagascar: Pétanque / Championnats du monde - Les boulistes malgaches suspendus à l'obtention du visa

Le président Amir Andriamilerovason avait eu du mal à expliquer que la délégation ne pouvait pas partir faute de visa.

Partira, partira pas. C'est le lot des équipes nationales dames et juniors de pétanque qui vont participer aux championnats du monde de Santa Susanna, en Espagne. Hier encore et alors que la Fédération de Sport Boules Malagasy a tenu une conférence de presse à Mahamasina pour expliquer que finalement les boulistes n'ont pas eu leur visa d'entrée en France, on a appris qu'il restait une toute petite chance pour que le précieux sésame sorte ce jour auprès du Consul de France mais qu'il fallait un nouveau plan de vol. Le sort des boulistes dépend donc de l'obtention du visa mais aussi du nouveau plan de vol sur lequel le Consul de France à Madagascar reste intransigeant.

En effet, il a noté que tout le groupe était tenu de rentrer à Madagascar après le sommet mondial. Une mesure qui s'avère compréhensible après les agissements de l'ancienne fédération qui a permis aux boulistes de s'établir en France pour devenir des clandestins. Mais ce qui était vrai sous l'ère de la Fédération Malgache de Pétanque ne l'est plus avec la Fédération de Sport Boules Malagasy, soutient aujourd'hui le président Amir Andriamilerovason qui a mis beaucoup d'eau dans son vin en affirmant qu'il se porte garant pour que tous les boulistes reviennent à Madagascar après le sommet mondial de Santa Susanna. C'est ce qui a sans doute motivé ce revirement du Consulat de France.

Une issue heureuse, en fait, pour la pétanque malgache qui continue de payer cher les erreurs de la défunte FMP. Hier en tout cas, la délégation malgache réduite à sa plus simple expression à huit boulistes, deux coaches et le président Amir ont effectué toutes les formalités avec les tests PCR, le paiement de l'assurance et la présentation des billets. Les frais d'hébergement de 8 000 euros ont été payés par les férus de pétanque en France sous la houlette de l'association Pétanque Gasy.