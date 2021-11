Madagascar: Birizity tour - Lego mettra le cap sur le septentrion

La caravane de Birizity tour continue à sillonner les villes de Madagascar. A chaque ville, Lego offre un spectacle de taille. Après son concert à Salazamay Tamatave, le 29 octobre dernier, l'artiste a rendu visite à ses convaincus de Fenoarivo Atsinanana (5 novembre) et de Foulpointe (6 novembre).

Le 13 novembre prochain, Lego mettra le cap sur Antsiranana. Il livrera un concert au foyer Secren et un « gala morengy ». Cela faisait quelque temps que l'accordéon de Lego n'avait pas raisonné. Après quelques années d'élan, l'auteur de Birizity réapparaît. Lego a bercé une génération avec son "salegy" et est devenu en deux décennies l'un des artistes les plus excitants de son rythme. En mêlant des sonorités traditionnelles et des paroles poignantes, Lego et son groupe ont renouvelé, à leur manière, le Baoejy. Emporté par les tourbillons de l'accordéon, et les chœurs de ses sœurs, le public est émerveillé.

De nombreux promoteurs de musique sont, aujourd'hui, incontournables dans l'agenda culturel malgache car ils organisent chaque année, un peu partout dans la Grande Ile, souvent dans plusieurs villes, ces soirées festives qui ouvrent leurs scènes à une multitude d'artistes. En événementiel, la musique possède plusieurs facettes, elle peut être le centre du spectacle pendant une soirée ou simplement un accompagnement au cours d'un moment de détente. Cette semaine, Lego se révèle comme le choix adéquat pour les adeptes du « salegy Spirit ».

L'objectif est de déconfiner les esprits, en réveillant dans le recueil des mémoires les souvenirs de nombreux chapitres de l'histoire, surtout la génération 80 et 90, avec plusieurs mélodies qui s'accordent aux variétés musicales malgaches.