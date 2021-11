Cote d'Ivoire: Accélération des enrôlements et retraits des Cni - L'Oneci met les comités locaux d'identification en mission

L'Office national de l'état civil et de l'identification (Oneci) a lancé officiellement, le 9 novembre, à Yamoussoukro, les activités des Comités locaux d'identification (Coloc) conduits par le corps préfectoral.

La cérémonie de lancement marque l'accélération des enrôlements et retraits des Cni, surtout que 4,7 millions de personnes traînent encore les pieds à 51 jours de la fin du renouvellement des Cni. En effet, la fin de l'opération d'identification pour le renouvellement des cartes d'identité étant fixée au 31 décembre 2021, il s'agit, avec l'appui du corps préfectoral, de booster cette opération afin d'atteindre les résultats escomptés.

Cela est d'autant important qu'en dépit du maillage territorial à travers le déploiement de dispositifs techniques par l'Oneci, les Ivoiriens ne se bousculent pas pour se faire enrôler et retirer les cartes nationales d'identité déjà confectionnées.

À preuve, dans le cadre du renouvellement des Cni de 2009, ce sont 2,2 millions de personnes qui se sont fait enrôler, sur une cible de 6,9 millions de personnes. Comme on peut le constater, plus de 4 millions attendent les derniers jours pour ronger leur frein dans de longs rangs.

Selon Sitionni Gnénin Kafana, directeur général de l'Oneci, qui a lancé les activités des Coloc, cela permet de dérouler au corps préfectoral les actions prioritaires, afin d'accroître l'impact de la campagne de proximité en cours depuis quelques mois déjà sur l'ensemble du territoire national.

Il s'est réjoui de ce que la vaste campagne de proximité se soit avérée payante parce qu'elle a permis d'augmenter considérablement le taux de retrait des Cni, tout en induisant la confiance des populations en son institution.

Il a invité le corps préfectoral à partager avec les populations les avantages offerts par la nouvelle Cni, en tant que première étape vers la construction du Registre national des personnes physiques (Rnpp).

Selon Sitionni Gnénin Kafana, il s'agit, entre autres, de la possibilité de voyager dans tous les pays de la Cedeao sans tracasseries, facilitant ainsi le commerce. A cet avantage, s'ajoute la possibilité de demander un extrait de naissance ou tout type de pièces administratives à distance grâce au Numéro national d'identification (Nni) ou encore de bénéficier de plusieurs autres services qui faciliteront la vie des citoyens, en accord avec les recommandations internationales et de la Cedeao.

Aux participants venus également du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (police), il a expliqué que la réussite de la mise en place du Rnpp est impérative parce qu'il s'impose comme un outil stratégique de gouvernance et de lutte contre les nouvelles formes de menace, tout en garantissant à chaque Ivoirien une existence légale unique. De même qu'il facilite l'accès à des services sociaux de base.

"L'Oneci et son dispositif opérationnel sont en mesure d'accueillir et de satisfaire les pétitionnaires", a-t-il rassuré. Avant de dire sa gratitude au Président Alassane Ouattara pour la confiance placée en lui et au Premier ministre Patrick Achi pour ses orientations avisées dans la mise en place du Rnpp qui se présente comme une priorité du programme social du gouvernement.

Il n'a pas omis de saluer l'accompagnement technique et financier du Pnud à la Côte d'Ivoire.

Ce séminaire de formation et de lancement des activités des Coloc se fait par vagues successives jusqu'au 12 novembre.

Celui de Yamoussoukro qui a pris fin le même mardi a réuni 83 membres du corps préfectoral du nord-est. Suivront, ce 10 novembre, 90 issus du nord-ouest; puis 96 autres, le 11 novembre, en provenance du sud-est et, enfin, le 12 novembre, l'Oneci clôture cette série de formations et de lancement des activités avec 94 préfets et sous-préfets en poste dans le sud-ouest.