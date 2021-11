Cote d'Ivoire: Ascad/Attribution de bourses - Les lauréats de l'édition 2021 seront connus bientôt

« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Cette phrase apocryphe attribuée au Général de Gaulle a longtemps été la boutade jetée à la figure des chercheurs d'ici et d'ailleurs.

Si l'authenticité des propos est douteuse, la réalité de l'affirmation l'est davantage. Et si l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) octroie depuis près d'une décennie des bourses à des chercheurs, c'est pour soutenir la recherche et permettre que les conclusions de leurs travaux soient vulgarisées.

Ainsi, le 9 novembre, s'est tenue au siège de l'institution académique, une conférence de presse en prélude à la cérémonie de remise des bourses de recherche Ascad 2021.

Animée par les professeurs Diopoh Koré Jacques et Traoré Dossahoua, tous deux membres de la commission des bourses, cette conférence a eu pour objet d'éclairer l'opinion sur le mode d'attribution des bourses et les conditions d'éligibilité.

« Il s'agit de bourses post-doctorales et pour être éligible, le candidat doit avoir un âge inférieur ou égal à 45 ans », a dit en substance le Pr Traoré Dossahoua avant de donner des détails techniques y afférents.

Le jeudi 11 novembre, les lauréats de la bourse Ascad 2021 seront connus au cours d'une cérémonie qui se tiendra à la Maison des architectes à Cocody. Dix-sept (17) dossiers ont été réceptionnés et les recherches portent sur des thématiques aussi pertinentes les unes que les autres. Pour l'édition de cette année, un intérêt particulier sera accordé aux travaux portant sur la Covid-19.

Notons qu'au cours de cette cérémonie, les docteurs Adjouman Yao Désiré, Atobla Koua et N'Gatta Séverin, lauréats de l'édition 2019, exposeront sur les résultats partiels obtenus respectivement sur « La conservation des aliments », « Les risques sanitaires d'aliments (café, thé...) vendus par les ambulants » et « La Côte d'Ivoire dans l'imaginaire français de 1960 à 2015 ».