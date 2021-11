Gabon: PDG/MOYEN-OGOOUÉ - Le parti rend un dernier hommage à Ndjave Ndjoye

Les membres du Parti Démocratique Gabonais (PDG), conduits par la Secrétaire nationale chargée de l'animation politique dans la province du Moyen-Ogooué, Pauline Nongou épse Louembet, et le Secrétaire provincial Guy Roger Ekomi Ndong, ont rendu, le 05 novembre dernier au village Izolwè, un dernier hommage au Dr Albert Ndjave Ndjoye, membre dudit Parti politique, grande figure de la nation, décédé le 17 octobre 2021 à l'hôpital militaire de Libreville.

À une heure de navigation sur le fleuve Ogooué en partant de Lambaréné, les membres du Parti Démocratique Gabonais ont affronté peur, vents et marées pour se rendre au village Izolwè afin d'accompagner leur « camarade » jusqu'à sa dernière demeure. « Nous nous devons de l'accompagner dignement. C'était un grand homme, une icône qui s'en va...C'est un sentiment de fierté d'avoir connu le Général Ndjave Ndjoye », laisse entedre Pauline Olive Nongou Moundounga épse Louembet, Secrétaire nationale du PDG en charge de l'animation politique dans la province du Moyen-Ogooué. Province dans laquelle l'illustre Général est originaire, et fut membre du bureau politique pour le compte du Parti Démocratique Gabonais (PDG).

Sous les tentes abritant de nombreuses personnalités administratives et politiques, à l'instar du Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Mbangalivoua, les membres du parti démocratique gabonais ont dominé l'assistance. Tous n'ont pas manqué, assis comme debout, arborant l'uniforme du parti, de veiller au respect des consignes sanitaires. Identifiable d'un clin d'œil, la présence massive des figures provinciales voire nationales du PDG aux obsèques du général Albert Ndjave Ndjoye, démontre l'esprit de solidarité qui pourrait exister dans ledit parti politique.

Quant au Secrétaire provincial du PDG, Guy Roger Ekomi Ndong, affecté par le départ d'un doyen du parti qu'il représente dans le Moyen-Ogooué, celui-ci va partager les qualités "d'homme mémorable" qu'il aura été. « Le camarade Ndjave Ndjoye aura été un monsieur admirable et exemplaire pour les jeunes générations » a-t-il déclaré. Conjointement avec la Secrétaire nationale 3 dudit parti, le provincial Guy Roger Ekomi et les membres présents sont allés jusqu'à déposer une gerbe de fleurs en l'honneur de leur « camarade », et s'incliner au seuil de son cercueil.

Il est tout de même important de noter que le Général Albert Ndjave Ndjoye était une personnalité publique très engagée dans la vie politique. Au sein du Parti Démocratique Gabonais, il fut Membre du Bureau Politique du 4e siège du Département Ogooué et Lacs, et fut député du 3ème siège de l'Ogooué et des Lacs. Il aura occupé de nombreux postes sous Feu Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, par un cancer de la prostate dont il souffrait, Ndjave Ndjoye passe de vie à trépas, laissant derrière lui un grand vide.