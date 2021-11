Afrique: Initiative Cafi - 20,4 milliards FCFA investis dans la production de bois énergie au Congo

Au total 17 000 hectares de plantations forestières et agroforestières seront aménagées dès 2022 pour les besoins de production de bois énergie, au profit des petits agriculteurs. Le coût du projet est estimé à trente-six millions de dollars, l'équivalent de 20,4 milliards FCFA.

La mise en œuvre du projet de plantations forestières et agroforestières est confiée au Pronar (Programme national d'afforestation et de reboisement). Le projet, d'après le gouvernement, impulsera une économie verte couplée à la sauvegarde de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques au profit des communautés rurales. Il a bénéficié de la mobilisation des financements du Fonds vert pour le climat et de l'Initiative des forêts d'Afrique centrale (Cafi), dont la lettre d'intention avait été signée en septembre 2019 par les présidents congolais et français.

Il faut savoir qu'en octobre dernier, une initiative similaire a été officialisée, le Projet d'opérationnalisation du système national de mesure, de notification et de vérification de forêt (Syna-MNV), à travers la signature d'un protocole d'accord y relatif par la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et la représentante du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Yannick Ariane Rasoarimanana.

Cette initiative vise à permettre à la République du Congo d'accéder aux différents mécanismes de paiement pour services environnementaux. Faisant partie du processus de la Redd+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière), le projet Syna-MNV, d'un montant de deux millions de dollars, soit environ 1,3 milliard FCFA, est financé par le Cafi et sera mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national durant deux ans par la FAO. Il contribuera à terme au renforcement des capacités nationales, au rapportage d'éventuels Redd+.

Celui-ci facilitera également le partage de données sur les forêts et l'utilisation des terres, la création d'un portail d'accès aux données liées à la gestion forestière, la mise en place d'un système de suivi en temps quasi-réel des changements de couverture forestière, ainsi que du rapportage biannuel sur les progrès du pays dans la lutte contre la déforestation.