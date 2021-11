Congo-Kinshasa: Dépolitisation de la CENI et réformes consensuelles /Lisanga Bonganga et la DYSOC seront présents à la marche de ce samedi 13 novembre

C'est dans une déclaration faite le lundi 8 novembre dernier que le Coordonnateur de la Dynamique pour la Sortie de Crise, DYSOC en sigle, Jean Pierre Lisanga Bonganga a donné sa position pour la marche prévue pour ce samedi 13 novembre sur toute l'étendue du territoire congolais.

République Démocratique du Congo

DYNAMIQUE POUR UNE SORTIE DE CRISE «DYSOC»

Jour J -713 jours (Conformément à l'article 73 de la Constitution)

DECLARATION POLITIQUE EN RAPPORT AVEC LE RETOUR BUDGETIVORE DE MONSIEUR FELIX TSHISEKEDI AU PAYS LE JEUDI 04 NOV 2021

Après plus ou moins cent douze voyages superflues effectués à l'étranger, depuis qu'il est au pouvoir, le retour de Monsieur Félix TSHISEKEDI à Kinshasa, a fait l'objet d'une mobilisation honteuse, à coup d'espèces sonnantes et trébuchantes à charge du Trésor, d'un accueil troublant l'ordre public, de l'aéroport International de N'djili jusqu' à la cité de l'Union Africaine, par des louangeurs Fatshistes et autres agitateurs et propagandistes de l'Union dite Sacrée de la Nation, qui, toute honte bue, osent affirmer que Monsieur Félix TSHISEKEDI serait devenu non seulement l'homme le plus populaire du pays, mais également le meilleur Président du monde, dans le sombre dessein de camoufler la planification éhontée de la fraude électorale en 2023.

La DYSOC s'insurge contre ce type de manifestation, qui nous rappelle les pratiques ignominieuses et anachroniques du MPR parti-Etat, jadis, combattues, par Docteur Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA d'heureuse mémoire, qui a toujours lutté pour l'instauration de la démocratie, du progrès social et d'un véritable Etat de droit dans notre pays.

De plus, la DYSOC constate avec amertume que cet accueil, du reste, illégal, s'est aussi déroulé dans la zone interdite par le Gouverneur de la ville aux manifestations, celui-ci n'ayant pas non plus été formellement informé quant à ce. Cette manifestation privée a été organisée avec les moyens humains, matériels et financiers substantiels de l'Etat, pendant que nos enfants n'étudient plus, leurs enseignants sont en grève, l'insécurité bat son record dans la partie l'Est du pays, le très célèbre musée de Gungu a été incendié, les hôpitaux sont saturés et les mesures barrières contre le COVID-19 dont la 4ème vague s'annonce ne sont pas respectées, la famine s'est emparée de plus de 27 millions des congolais. Et j'en passe. C'est ici le lieu de demander instamment à la fameuse IGF d'éclairer l'opinion sur l'origine des fonds décaissés pour cet accueil pour le moins indécent.

Alors que les prétendues résultats obtenus lors du dernier sommet sur le climat tenu à Glasgow en Ecosse n'ont pas encore fait tomber, le poulet et les chinchards sur l'assiette du congolais déjà famélique, le pouvoir en place se glorifie d'avoir gagné une modique somme de 500 millions de dollars qui va servir semble-t-il à la plantation d'un milliard d'arbres dont, tenez-vous bien, des palmiers et des bananerais, oubliant que ce montant ne serait pas débloqué avant la fin du mandat de Monsieur Félix TSHISEKEDI, qui est en réalité, une transition sans KABILA.

Pour la DYSOC, les provinces de notre pays et qui sont considérées à juste titre poumons forestiers et solution au réchauffement climatique et qui disposent énormément d'arbres naturels n'ont pas forcément besoin d'arbres à planter. Ces provinces ont plutôt besoin de la mise en œuvre des projets sociaux et économiques de base tels que l'eau, l'électricité, les parcs agro-industriels et les routes. Parmi ces provinces figurent la province de l'Equateur avec ses riches et énormes réserves de tourbières attend par exemple, la transformation de la route nationale numéro neuf par la construction d'une autoroute Mbandaka-Bikoro-Ingende-Mai-ndombe-Kinshasa.

Par ailleurs, pour la DYSOC, l'heure des actions concrètes et des manifestations pacifiques de grande envergure a sonné afin que le peuple se prenne en charge et s'approprie lui-même son destin pour empêcher sans relâche, la CENI/Denis KADIMA d'organiser une parodie d'élections comédies en 2023.

Dans cette perspective, la DYSOC soutient la grande marche pacifique de ce samedi 13 novembre 2021, à l'initiative des forces sociales et politiques de la Nation sous la coordination des Laïcs catholiques et Protestants, regroupés au sein du CALCC et de la MILAPRO.

« ON PEUT TOUT NOUS EMPECHER SAUF NOUS INTERDIRE DE REFLECHIR »

Fait à Kinshasa, le 03 Novembre 2021

Le Coordonnateur

Jean Pierre LISANGA BONGANGA

Président de la Convention Chrétienne pour la Démocratie