Congo-Kinshasa: Poste & Télécommunications/RDC-Egypte - Didier Musete et Sherif Farouk relancent la coopération bilatérale

*Hier, mardi 9 novembre 2021, Didier Musete, Directeur Général de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications, a été reçu par son homologue égyptien, le Dr Sherif Farouk, Président du Conseil d'Administration d'Egypt Post, au Bureau de poste du Smart Village, en ville du 6 octobre en Egypte. Il s'est agi, pour les deux officiels et responsables des postes et télécommunications de ces deux pays frères, de renforcer les liens de coopération prévue très prochainement ainsi que de la coordination des postes.

Vis-à-vis de son hôte, Didier Musete a salué la coopération illimitée qui va ainsi s'établir durablement entre les deux sociétés. Il a souligné également qu'il s'agit d'une réelle opportunité de réaliser une percée dans les performances de la poste congolaise et de bénéficier des expériences de la poste égyptienne à la lumière des relations distinguées entre l'Egypte et le Congo, davantage promues lors des récentes visites officielles en Egypte du Chef de l'Etat Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Il a souhaité, par ailleurs, du succès à la poste égyptienne et, en même temps, il reste convaincu, à la période à venir, que la cohérence et l'intégration seront, normalement, assurées dans cette coopération.

Bases de la coopération

Pour sa part, le Président du Conseil d'Administration de la poste égyptienne, Dr Sherif Farouk a affirmé l'intérêt de l'Etat égyptien à travailler pour renforcer les relations avec les frères africains.

Cette collaboration avec leurs pairs africains devra, à son avis, permettre aux institutions postales de faire avancer la roue du développement économique en Afrique. Et, dans le contexte qu'est celui du partenariat avec la RDC, la poursuite de la fourniture d'un soutien technique est l'un des piliers importants, a indiqué M. Sherif Farouk.

Il sera question, en outre, de contribuer au développement du système de services rendus par les guichets postaux (courriers) congolais, de former ses employés par la transmission de l'expertise égyptienne et l'aiguisement de leurs compétences pour faire un saut qualitatif dans la performance de la Poste congolaise, de concourir à la réalisation de la croissance économique et les échanges commerciaux souhaités entre les pays du continent, dans la droite ligne du développement observé par les institutions postales à travers le monde.

Il y a lieu de noter que la poste égyptienne jouit des expériences à succès dans le domaine du commerce électronique, des services financiers et postaux, de la sécurité postale et de la modernisation des infrastructures du réseau postal.

Visite d'inspection

Juste après cette rencontre, le PCA Sherif Farouk a accompagné Didier Musete, lors d'une tournée d'inspection, au cours de laquelle il a visité le Centre d'échange de courrier international de la poste égyptienne à l'aéroport du Caire, où a été passé en revue le développement de la société Egypt Post dans les services de logistique et de sécurité postale.

L'hôte a donc expliqué que le Centre Egyptien a été développé, conformément aux normes de qualité internationale pour assurer la qualité des opérations et des services en plus de l'application des normes de sécurité postale préconisées par l'Union postale universelle et la sécurité du transport aérien international.

A la fin de la réunion, un film documentaire a été projeté sur les étapes de développement du musée de la poste en un système culturel, historique et de divertissement intégré documentant l'histoire de la poste égyptienne à travers les âges.