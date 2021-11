Congo-Kinshasa: Réconciliation entre la diaspora et les artistes congolais /Sénat - Modeste Bahati prodigue des conseils à Isabelle Tshombe

Va-t-on vers une réconciliation entre les musiciens de Kinshasa et des congolais de la diaspora congolaise en France, Belgique et partout en Europe ? Cette question a été évoquée ce mardi 9 novembre 2021, lors des échanges survenus entre le Président de la Chambre basse du parlement, Modeste Bahati et Mme Isabelle Tshombe, Nouvelle Ambassadrice de la RDC en France.

Oui, Isabelle Tshombe veut réconcilier les artistes musiciens et les combattants de France. La nouvelle ambassadrice de la RDC nouvellement nommée en France par le Chef de l'état, était venue recevoir du Président de la chambre des sages les conseils avant d'aller assumer ses nouvelles charges en France. Elle dit se fixer comme mission de réconcilier les artistes musiciens et une partie de la diaspora congolaise qui empêche les musiciens Congolais de se produire en France, ce qui constitue un frein à la culture congolaise.

Après cette entrevue, le ballet diplomatique s'est poursuivi entre Modeste Bahati et l'ambassadeur du Congo Brazzaville avec qui ils ont échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays dont les capitales sont les plus rapprochées du monde. L'ambassadeur Yandoma de la République du Congo arrivé fin mandat en RDC, il quitte le pays en préservant des excellentes relations bilatérales entre les deux pays.

Le speaker du Sénat a clôturé ses audiences avec la commission mixte défense et sécurité de l'Assemblée nationale et Sénat. Celle-ci est venue lui faire part des échanges qu'elle a eus dernièrement avec la délégation de parlementaires belges conduite par le ministre d'Etat André Flahaut. Ces échanges ont tourné autour de la reprise de partenariat en matière de défense entre la RDC et la Belgique. Ils ont décidé d'accompagner le gouvernement congolais pour conclure un partenariat digne de renforcer la capacité de l'armée congolaise.