Congo-Kinshasa: Concrétisation de l'Etat de droit - Rose Mutombo en pourparlers avec Margaux Wipf pour un partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer

La concrétisation de l'Etat de droit prôné par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'une des missions primordiales de Rose Mutombo, Ministre d'Etat, Ministre de Justice et Garde des Sceaux. Après ses différentes investigations sur les conditions de vie des détenus dans différents centres pénitentiaires en RDC, ses contacts avec le corps magistral, elle a été ce mardi 9 novembre 2021, devant la Coordonnatrice principale du Bureau sur l'Etat de droit en Afrique Subsaharienne francophone de la Fondation Konrad Adenauer à Kinshasa, Margaux Wipf. Avec la Ministre de Justice, Margaux Wipf a réussi à avoir son soutien dans l'applicabilité de l'Etat de droit en République Démocratique du Congo.

C'est dans son cabinet de travail que la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese a reçu le 9 novembre 2021, Margaux Wipf, Coordonnatrice principale du Bureau sur l'Etat de droit en Afrique Subsaharienne francophone de la Fondation Konrad Adenauer à Kinshasa. Cette fondation allemande couvre une vingtaine de pays en Afrique en matière de l'Etat de droit, en organisant des séminaires, des colloques, des publications et soutient des acteurs des organisations en RDC et en Afrique.

«L'objectif de notre rencontre est de lui présenter notre travail et de lui demander son soutien dans nos activités et dans nos actions puisque nous réalisons énormément des séminaires. Nous revenons de Goma où nous venons d'organiser un séminaire en matière de coopération judiciaire visant à améliorer la lutte contre l'impunité en matière des crimes internationaux. C'est important pour le Bureau sur l'Etat de droit de la Fondation Adenauer de travailler aux côtés de Madame la Ministre et aux côtés du Ministère de la Justice sur ces questions qui concernent la République Démocratique du Congo mais qui concernent largement toute la Région. Nous notons que c'est en unissant nos efforts que nous parviendrons à une paix, à une stabilité et à une prospérité sur le long terme dans toute la Région des Grands Lacs », a fait savoir Margaux Wipf, avant de souligner que la Ministre Rose Mutombo s'est dit tellement ravie de l'avoir rencontrée et qu'elle a aussi salué cette initiative en ajoutant qu'il fallait encore d'autres initiatives de ces types.

Elle a souligné que le souhait de cette Fondation est de travailler avec des acteurs locaux, des organisations locales, des praticiens du droit, des avocats, des magistrats et des organisations de la société civile qui luttent pour améliorer la situation de l'Etat de droit.

Parlant de l'objectif poursuivi, la Coordonnatrice principale a déclaré que sa Fondation vise à renforcer l'Etat de droit dans toutes ses composantes. «Je crois que Mme la ministre d'Etat, dans son action attend bien donner une réponse à cet objectif. Nous attendons d'elle un soutien moral. C'est déjà beaucoup car nous sommes une organisation étrangère et notre seul intérêt est d'aider la RDC, les organisations locales, même les universitaires et tous ceux qui œuvrent en matière de l'Etat de droit à renforcer la situation, à changer la situation sécuritaire et à changer la donne», a-t-elle ajouté.

La joie a été immense pour la Coordonnatrice de la Fondation Konrad Adenauer pour avoir rencontré la Ministre d'Etat et Ministre de Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo et d'avoir arraché son soutien et ses encouragements dans les objectifs poursuivis par la Fondation.

Soulignons que, outre son passage dans le Nord-Kivu, plus particulièrement à Goma, la délégation que conduit Margaux Wipf vise aussi un autre objectif, celui de diversifier les actions de la Fondation dans toutes les provinces de la RDC et au-delà des frontières de la RDC. «Comme je l'ai dit que les actions que nous menons ce sont des actions régionales. La paix, évidemment la prospérité et la sécurité auront un impact sur toute la sous-région», a-t-elle conclu.