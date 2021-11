Congo-Kinshasa: Dans son volet des Technologies de l'Information et la Communication/COFED - Alexis Thambwe a présidé l'Atelier régional du lancement du Programme PAGIRN

*Sur invitation du Coordonnateur de la COFED, Ordonnateur national délégué du FED en RDC, il s'est tenu à l'Hôtel Fleuve Congo à Kinshasa (RDC), du 28 au 29 octobre dernier, l'Atelier Régional de lancement du Programme « Appui à la Gouvernance des infrastructures régionales et nationales/volet TIC (PAGIRN/TIC) ». L'objectif général du programme est de « contribuer au renforcement de la concurrence et la régulation des télécommunications et de la société numérique en Afrique centrale à travers la mise en place d'un observatoire virtuelle des TIC ». La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par le mot d'ouverture du Coordonnateur de la COFED, Alexis Thambwe Mwamba ainsi que du discours du Ministre Congolais des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la RDC (PT-NTIC), Augustin Kibassa.

Tout en remerciant l'appui de l'UE, le Ministre Kibassa a souligné qu'il était indispensable que chaque pays membre mette en place un cadre légal et réglementaire propice à la concurrence et au développement, ordonné des infrastructures dans ce secteur, vu la place de plus en plus importante qu'occupent les technologies d'information et de communication dans les quotidiens des populations avant d'inviter les participants à une vision commune Et partagée sur les TIC en Afrique Centrale.

Objectif du PAGIRN

Ce programme des pays de l'Afrique Centrale s'inscrit dans le cadre du vaste Programme des Nations unies sur le Développement Durable d'ici à l'horizon 2030. II contribue principalement à atteindre progressivement les Objectifs 7 «Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable» et 9 «Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation», des objectifs de développement durable (ODD).

L'action «Programme d'appui à la gouvernance des infrastructures régionales et Nationales en Afrique Centrale» propose un appui à la gouvernance des infrastructures régionales et nationales pour le renforcement des capacités de gestion, de planification, de recherche et de plaidoyer des opérateurs soutenus, ainsi que la mise en œuvre d'activités structurantes, spécifiques aux secteurs des transports, de l'énergie, des technologies d'information et de communication.

Le renforcement de la gouvernance des technologies d'information et de communication (TIC) passe par la régulation, des mesures d'incitation et la communication avec le public.

Le but est de soutenir un climat de bonne gestion et de concurrence dans les télécommunications (fixes et mobiles). II est aussi de fournir à la société numérique les outils juridiques qui permettent son plein développement en protégeant les utilisateurs et les producteurs.

Dans ce programme, l'accent sera mis sur l'application effective de mesures dans les Etats concernés, par l'émulation entre Etats via le benchmarking.

Ce Projet bénéficie du financement de l'Union européenne dans le cadre du 11ème FED.

Pays participants

Les experts qui ont pris part à cet atelier régional sont venus des Etats Membres dont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo Brazzaville, le Burundi, le Rwanda, la République Démocratique du Congo et des organisations régionales Comme la CEMAC et l'ARTAC (Association des régulateurs des Télécommunications en Afrique Centrale).

Les partenaires au développement (l'Union européenne) et d'appui (La Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement en République Démocratique du Congo (COFED/RDC), ont également pris part à cet Atelier.

Chaque expert des pays membres, a présenté un état des lieux des TIC dans leurs pays respectifs, lesquels ont été alimentés par des échanges interactifs, qui ont Permis aux pays de clarifier certaines de leurs interventions.

Les thématiques abordées ont porté notamment sur l'état des lieux des infrastructures des TIC, L'harmonisation des réglementations régionales et nationales des TIC, la mise en Place de l'observatoire des TIC en Afrique et la rédaction d'un livre blanc des Politiques des TIC en AC, ainsi que la mise en place d'un réseau des organismes Nationaux, opérateurs télécoms et régulateurs. Les activités de PAGIRN seront Effectives dès le premier trimestre 2022.