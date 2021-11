Algérie: La 3e édition du Salon international des systèmes de sécurité se tiendra du 15 au 18 novembre

Alger — La 3ème édition du Salon international des systèmes de sécurité, protection de l'environnement et anti-incendie se tiendra du 15 au 18 novembre au Centre international de conférences d'Alger, a indiqué mardi un communiqué des organisateurs.

Après deux ans d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, ce salon international revient cette année sous le thème de "l'innovation", souligne la même source.

Participent à ce salon une soixantaine d'exposants nationaux représentant des institutions publiques et privées, des professionnels du domaine, des industriels et près d'une dizaine d'exposants étrangers, venant de France, d'Espagne, d'Italie et du Royaume-Uni.

Des conférences et des débats animés par des experts, seront également organisés à cette occasion.

Ce salon professionnel permettra l'échange d'expérience entre PME et constructeurs et la signature de partenariats entre les participants, et de rencontrer des spécialistes de la protection anti-incendie et de la protection des travailleurs pour s'acquérir des dernières nouveautés, selon les organisateurs.