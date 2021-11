Egypte: La participation de l'Egypte au Marché Mondial du Voyage renforce sa place touristique

La participation du ministère de l'Aviation Civile au Marché Mondial du Voyage à Londres, renforce la place de l'Egypte en tant que destination touristique mondiale, réalise la vision et la stratégie du ministère sur la promotion du tourisme européen, et met en exergue les services et facilités offerts à toutes les agences de voyage, de tourisme et de fret opérant dans l'Aéroport International du Caire, a affirmé le ministre Mohamed Manar.

Le ministre a fait ces déclarations dimanche, alors qu'il se dirigeait vers Londres où il prend part au marché précité tenu du 1 au 3 novembre, dans une édition 2021 exceptionnelle marquée par la reprise progressive du trafic aérien et du voyage à l'échelle mondiale.

Le ministère jettera la lumière sur les évolutions du secteur de l'aviation civile, y compris les projets de développement, et les moyens d'attirer plus de compagnies aériennes mondiales et de renforcer les opportunités d'investissements offertes dans l'industrie, a indiqué un communiqué.