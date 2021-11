Egypte: Le Patriarche Tawadros et le Grand Imam Al Tayyeb célèbrent les dix ans d'activité de la Maison de la famille égyptienne

Le Caire — " Dix ans d'amour, de coopération et de fraternité ". C'est avec ce slogan qu'ont été intitulées les célébrations du dixième anniversaire de la fondation de la "Maison de la famille égyptienne", un organe de liaison interreligieux activé il y a quelques années pour prévenir ou atténuer les conflits sectaires. L'événement principal de la célébration, qui s'est tenu le lundi 8 novembre au centre de conférence d'al Ahar, a également vu la participation du Pape Tavadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, et du cheikh Ahmed al Tayyeb, grand imam d'al Azhar.

Des Évêques, des journalistes, des représentants de diverses communautés chrétiennes et islamiques, des représentants politiques ont également assisté à la cérémonie. Le juge Adly Mansour, qui avait assuré la présidence par intérim de la nation égyptienne de juillet 2013 à juin 2014, après le coup d'État militaire qui a déposé le président islamiste Mohamed Morsi était aussi présent.

Dans son discours, la représentante politique Martha Mahrous, Sous-secrétaire de la Commission des communications et des technologies de l'information de la Chambre des députés, a salué le rôle joué par la Maison de la famille égyptienne ces dernières années, la présentant même comme le "message clé" que la nation égyptienne a su adresser au monde.

Au-delà de l'accent mis sur la célébration, la Maison de la famille égyptienne a objectivement représenté au fil du temps un outil utile pour prévenir et atténuer les contrastes sectaires, à une époque où la résurgence du sectarisme semblait menacer l'unité nationale elle-même. L'organe de liaison, dirigé alternativement par le grand imam d'Al Azhar et le patriarche copte orthodoxe, a développé un réseau de comités locaux dans tout le pays et promu des activités concrètes et efficaces. Il s'agit notamment de réunions et de séances de coexistence entre prêtres et imams, qui ont souvent tenu des conférences et des débats ensemble dans les écoles afin de promouvoir une culture de la rencontre et de la coexistence pacifique parmi les étudiants.

À l'occasion du dixième anniversaire de la fondation de la Maison égyptienne de la famille, Anba Theodosius, Évêque copte orthodoxe de Gizeh, a salué la clairvoyance dont ont fait preuve ces dernières années le Patriarche Tawadros et le grand imam Ahmed al Tayyeb, les décrivant comme des "dirigeants sages qui veillent aux intérêts du peuple et de tous les citoyens égyptiens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens".(GV) Agence Fides 10/11/2021)