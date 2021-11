Gabon: "Les médias numériques africains influents malgré les intimidations et les moyens limités "

Un premier rapport en 2017 avait fait mention de l'influence des médias numériques africains selon SembraMedia. Son champ d'étude s'est élargi à d'autres régions suscitant un nouveau rapport encourageant sur la portée des médias africains.

Malgré des budgets limités, les médias numériques africains proposent un journalisme révolutionnaire ayant un impact non négligeable sur la société, sans oublier qu'ils sont aussi des cibles de menaces et d'attaques constantes. Le 3 novembre dernier, SembraMedia, une organisation à but non lucratif qui soutient les journalistes a publié un rapport sur les médias numériques africains en partenariat avec l'organisation philanthropique mondiale Luminate.

" Notre objectif avec ce rapport est de tirer des leçons des organisations médiatiques innovantes que nous avons étudiées afin que d'autres puissent apprendre comment construire des organisations plus fortes et plus durables sans compromettre leur éthique journalistique ", a déclaré Janine Warner, co-fondatrice de SembraMedia.

Ledit rapport se base sur des entretiens avec près de 201 médias numériques d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du sud-est. Parmi ces médias, 49 sont Africains et proviennent d'Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya et du Nigeria.

Le rapport souligne que 85% de ces médias déclarent avoir contribué à "des changements politiques et sociétaux significatifs" dans leurs pays ou régions respectifs. Cependant, ces résultats sont obtenus avec des moyens limités pour la plupart. 60% ont des revenus inférieurs à 50.000 dollars américains.

Ajouté à cela, des poursuites judiciaires sont récurrentes, principalement au Ghana et au Nigéria. Pour pallier à ce problème, certains dirigeants des médias mettent en place des dispositifs d'autocensure. Mais le combat de ces journalistes est justement récompensé au travers des changements perçus dans leur entourage et ailleurs.