Sénégal: Moustapha Name - Le milieu de terrain sénégalais, raconte ses débuts avec les Lions

L'international sénégalais de 26 ans, Moustapha Name, dans une interview accordée à So Foot, a parlé de son intégration au sein de la sélection sénégalaise de football. Le joueur a surtout mis l'accent sur l'approche d'Aliou Cissé, sélectionneur des Lions

Sélectionné pour la toute première fois, le 11 novembre 2020, par Aliou Cissé, lorsqu'il avait exactement 25 ans 6 mois et 6 jours, le milieu de terrain de Paris FC, Moustapha Name, parle d'un moment inédit et émouvant, à la fois.

« C'est tout simplement le plus beau souvenir de ma carrière pour l'instant. Je me souviens que j'étais au gymnase et que j'entendais mon téléphone vibrer. Une fois, deux fois, ça n'arrêtait pas. J'ai stoppé ma séance et en vérifiant, j'ai vu une dizaine d'appels et de messages WhatsApp, venant du Sénégal. L'un d'eux disait : » Bonjour Moustapha, c'est Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Rappelle-moi dès que tu peux. » J'ai cru à une mauvaise blague, mais par précaution j'ai rappelé la personne. Et au bout du fil, c'était effectivement le coach. J'étais à deux doigts de m'évanouir. Il me parlait avec sa voix calme, mais je ne me souviens même pas de ce que je lui ai répondu, tellement j'étais ailleurs. J'espère juste ne pas lui avoir dit n'importe quoi », a raconté Name.

Pour rappel, le natif de Dakar, compte de nos jours, quatre matchs avec les Lions du Sénégal.