Congo-Brazzaville: Droits humains - Le Cudhoc sensibilise les Brazzavillois contre les détentions arbitraires

Le Cercle uni des droits de l'homme et de la culture de paix (Cudhoc), en collaboration avec l'ONG française Agir ensemble pour les droits humains, a poursuivi, le 10 novembre à Brazzaville, la campagne de sensibilisation contre la torture, les arrestations et les détentions arbitraires.

L'initiative des activistes des deux organisations consiste à faire le porte-à-porte et aller à la rencontre des gens dans les rues pour les informer et sensibiliser sur les notions de lois, les possibilités de se prendre en charge, la dénonciation des exactions et renforcer la collaboration avec les organismes des droits de l'homme.

« Pour réagir, il faut connaître les principes. Les victimes de la torture, des arrestations et des détentions arbitraires sont la population. Nous les sensibilisons à prendre connaissance des lois pour ne plus être victimes des exactions. Les difficultés rencontrées, c'est la réticence dans la dénonciation des exactions et le renforcement de la collaboration avec les organisations des droits de l'homme », a expliqué Gaspard Mienantima, président du Cudhoc.

Il a, par ailleurs, relevé que les formes de torture sont déguisées au niveau des postes de police. « En réalité, les policiers ne tapent plus mais les anciens détenus frappent, au vu et au su des policiers, les nouveaux détenus dans les geôles », a-t-il indiqué.

Le projet mené par le Cudhoc et l'ONG française Agir ensemble pour les droits humains prévoit aussi la sensibilisation des policiers et de certains acteurs des pouvoirs publics. La campagne a commencé depuis janvier 2021 et se poursuivra jusqu'au mois de juin 2022. Pour atteindre plus la population, cette sensibilisation concernera tous les arrondissements de la ville capitale.

Le partenaire du projet, l'ONG française Agir ensemble pour les droits humains, finance les actions des organisations locales. « Nous avons financé sept organisations à hauteur de sept mille euros », a indiqué Chloé Fabre, chargé de projet terrain à Agir ensemble pour les droits humains, une ONG fondée en 1989 dont le siège est à Lyon, en France. Elle dispose du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples depuis 1993 et du statut consultatif auprès de l'ONU depuis 1998.

Signalons que depuis février 2018, le Cudhoc et l'Observatoire congolais des droits de l'homme travaillaient pour la mise en place d'une plateforme de la société civile, expérimentée sur les thématiques d'assainissement, de violations des droits civils, politiques et autres.