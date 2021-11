Gabon: Judo - Le jeune Kouamba Therence s'adjuge la médaille d'argent à l'Open de Yaoundé

Engagé lors de la 5e édition de l'Open de Yaoundé dans la catégorie des -81kg, le Gabonais Therence Kouamba remportait la médaille d'argent et enregistrait déjà des points en vue d'une qualification pour les prochains jeux olympiques de Paris 2024.

Le Gabon termine cette compétition avec une seule médaille à son compteur. C'est une performance insuffisante quand on sait que le Cameroun en a remporté 8. Il est plus que jamais important pour cette discipline très souvent mis à l'écart et qui suscite souvent peu d'intérêt pour les dirigeants gabonais de se pencher sur la question et mettre plus de moyens et des mesures d'accompagnement sur ces disciplines individuelles qui font les beaux jours de du sport malgré les maigres moyens mis à leur disposition.

Therance Kouamba qui continue son périple puisqu'après l'Open de Yaoundé, le combattant de 28ans se rendra du côté du Sénégal pour participer à une autre compétition et défier d'autres athlètes venus de tous les 4 coins et continuer à enregistrer des points pour espérer obtenir son ticket pour Paris 2024.