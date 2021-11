Congo-Brazzaville: Sécurité maritime - La 4e édition de l'exercice Grand African Nemo s'est achevée

L'exercice militaire Grand Africain Nemo, débuté le 27 octobre à Pointe-Noire, ainsi que la troisième édition du Symposium des chefs d'état-major des marines des pays riverains du golfe de Guinée, ouverte le 8 novembre, ont pris fin le 9 novembre, en présence des chefs d'état-major des marines du Congo et de la France, des représentants des marines des pays riverains du golfe de Guinée, ceux des pays partenaires et des autorités civiles et militaires locales.

Le succès de l'exercice Grand African Nemo de cette année, a dit le vice-amiral d'Escadre Olivier Lebas, commandant en chef de la zone maritime, se fonde sur quatre points à savoir le nombre des pays participants, vingt-neuf au total, dont dix-neuf de la région du golfe de Guinée et dix pays partenaires européens; le nombre d'éléments ayant participé à cet exercice, plus de cinquante éléments navals ou aéronautiques et vingt-cinq experts coopérants ou conseillers, répartis à travers tous les centres de commandements à terre ou en mer, en vue d'animer cet exercice; la dimension géographique; la diversité, la richesse et le nombre d'exercices qui ont été tous conçus pour répondre aux défis de la sécurité maritime dans la région du golfe de Guinée.

« Il y a vraiment un autre succès qu'il faut mettre en lumière, c'est celui de l'architecture de Yaoundé, notamment grâce à l'emploi pour la première fois à cette échelle de l'outil de partage de l'information maritime, Yaris ... Cet outil a parfaitement fonctionné et répond très bien aux ambitions qu'on a pu mettre dans sa conception. Cet exercice illustre la volonté de coopérer ensemble, d'agir en partenariat avec tous les pays de la région et aussi des pays partenaires, en vue de mieux répondre aux défis de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée », a signifié le vice-amiral d'Escadre Olivier Lebas.

Quant à la troisième édition du symposium des chefs d'état-major des marines des pays riverains du golfe de Guinée, les participants ont formulé quelques recommandations, notamment rendre effective la conférence maritime en tant que l'un des piliers de la stratégie de sécurisation maritime dans les communautés économiques régionales en intégrant les segments des chefs d'état-major des marines et de gardes côtes. Ils ont encouragé le Centre interrégional de coordination à organiser des rencontres des chefs d'état-major des marines et commandants de gardes côtes pour créer une synergie de solution des problématiques communes aux deux communautés ; l'initiative de la marine nigériane pour la réalisation du symposium des chefs d'état-major des marines d'Afrique; les états-majors des marines à poursuivre le déploiement du système Yaris, comme plate-forme de partage d'informations.

Ils ont, en outre, félicité les chefs d'état-major des marines de la zone A pour l'option prise pour concrétiser l'opérationnalisation de ladite zone dans un agenda convenu d'accord parti. Ils ont aussi exprimé leurs vifs remerciements au président de la République du Congo et au peuple congolais pour l'accueil fraternel et l'hospitalité qui leur ont été réservés pendant leur séjour de travail.