Cote d'Ivoire: Le gouvernement entend créer huit millions d'emplois d'ici à 2030

La Côte d'Ivoire veut créer huit millions d'emplois supplémentaires, d'ici à 2030. Une ambition révélée par le Premier ministre, Patrick Achi, le 8 novembre à Abidjan, au cours d'une conférence de presse.

Le pays dont les indicateurs de performance sont au vert, depuis près de dix ans, d'après son chef du gouvernement, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il continue de multiplier les réformes en vue d'améliorer le quotidien de sa population.

Pour y parvenir, le gouvernement compte booster le développement du secteur privé « qui est le principal contributeur de l'Etat et pourvoyeur des ressources budgétaires, créateur de richesses et d'emplois », a déclaré Patrick Achi. Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre ivoirien a annoncé la mise en place d'un « guichet unique », d'ici à l'année prochaine, qui sera chargé « d'un programme d'accompagnement et de financement des entrepreneurs et des PME ».

La Côte d'Ivoire espère également créer davantage d'emplois grâce à la « transformation des richesses agricoles » telles que l'anacarde dont le pays transforme présentement 15% de sa production nationale. Les autorités souhaitent augmenter les profits des producteurs de cacao et des autres produits agricoles et les emplois pour la population, grâce notamment à l'identification du potentiel de chacun, l'amélioration de la productivité, l'industrialisation et l'intégration dans les chaînes de valeurs mondiales.

Selon le gouvernement, le budget de l'Etat a été multiplié par trois en l'espace de dix ans, faisant reculer la pauvreté de 16%. Le volume global des investissements dans le pays a, quant à lui, été multiplié par sept, au cours de la même période. Le 3 décembre 2019, à l'occasion de la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail qui s'était tenue à Abidjan, l'ancien vice-président ivoirien, Kablan Duncan, avait révélé que sur la période 2011-2019, 2,8 millions d'emplois ont été créés par le gouvernement pour endiguer le chômage des jeunes. Entre 2016 et 2018, ce sont 222 000 jeunes qui ont pu être insérés dans la vie active, avait-il laissé entendre.

En décembre 2020, la Côte d'Ivoire était le neuvième pays avec le taux de chômage le plus bas en Afrique. Selon Trading Economics, elle est passée de 7,3% de taux de chômage en 2011 à 3,5% en 2020, soit une baisse de 3,8%.