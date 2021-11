Congo-Brazzaville: Distinction - Sardoine Mia remporte le prix Prince Claus

La jeune plasticienne congolaise de 23 ans a été désignée prix Prince Claus 2021 pour son travail artistique et culturel de qualité ayant un impact important sur la société.

En 25 ans d'expérience, de soutien et d'honneur de la fondation Prince Claus au profit des artistes et autres acteurs dans les domaines de la culture et du développement, Sardoine Mia est la plus jeune lauréate. « Je suis heureuse d'être la plus jeune artiste à recevoir le prix Prince Claus. Je ne m'y attendais pas du tout parce que les nominations se font sans recommandation et le jury juge uniquement le travail de l'artiste, qu'il soit connu ou non », a fait savoir l'artiste plasticienne congolaise.

Le labeur de la plasticienne congolaise s'inspire beaucoup de la littérature ancienne et contemporaine, tout en mettant en relief son propre vécu et aussi des faits de société qui la fascinent et attirent fortement son attention ainsi que sa curiosité. Autour des thèmes comme l'écologie, la société ainsi que la conscience individuelle et collective, le travail de Sardoine fait entre autres écho à des sujets profonds comme le deuil, l'amertume, les meurtrissures, l'égalité des sexes, la solitude, les conflits armés, la révolte devant l'injustice, le refus de la lâcheté et de la soumission, etc.

Créative, variée et autodidacte depuis 2017, Sardoine navigue souvent entre froideur et agressivité pour décrire l'ambiguïté des relations et des faits qui déchirent la société. Pour transcrire cette façon de voir les choses, l'artiste congolaise peint le plus souvent à l'aide des teintes sobres grâce à la technique d'acrylique sur du papier ou des bâches en plastique. Ses récentes expositions « Elle se branche où la prise de conscience ? » et « La langue des oiseaux » en sont une parfaite illustration.

A ce jour, Sardoine Mia est l'une des artistes plasticiennes engagées qui font la fierté du Congo, tant à travers ses différentes créations et participations à des activités culturelles qu'à travers la création du festival « To sangana » qui promeut le vivre ensemble et la protection de l'environnement. Ses thèmes poignants et son travail recherché sont de véritables moteurs d'éducation, de sensibilisation aux vices qui minent la société et de contribution au développement à travers la prise de conscience.

En tant que lauréate du prix Prince Claus 2021, l'artiste de 23 ans bénéficiera de 5000 euros en espèces, soit environ 3 276 000 FCFA, et un accompagnement de la fondation royale néerlandaise sur les trois années à venir pour booster sa carrière professionnelle. Au vu des conditions sanitaires, la fondation fera parvenir à l'artiste le prix à distance.

Notons que sur le plan national Sardoine Mia succède à la plasticienne et écrivaine congolaise Bill Kouélany qui avait été récipiendaire du prix en 2019.