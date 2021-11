Afrique: COP26 - De faibles propositions sur la table

A quatre jours de la fin de la COP26, la société civile s'inquiète de la faiblesse des propositions sur la table alors que le fossé se creuse entre les paroles et les actions.

La société civile a accusé les gouvernements de refuser de faire face à la crise climatique, par conséquent, « les pays les plus pauvres du monde, les communautés continuent de souffrir alors qu'elles ont le moins de responsabilité dans sa cause », a déclaré le point de presse du Réseau Action Climat (CAN), qui a exigé que, « par responsabilité et solidarité, ces pays cessent de bloquer les progrès sur cette question et s'engagent à prendre des engagements et des actions concrets pour que Glasgow soit un succès ».

Grâce au briefing, l'on a appris que depuis la première COP, il y a 27 ans, il n'y a eu aucune mention des combustibles fossiles dans aucun texte de conférence. Une autre étape dans laquelle les pays doivent s'engager est la révision annuelle des contributions déterminées au niveau national (CDN), pour atteindre l'objectif de Paris d'un réchauffement de 1,5°C. Alors que le texte final doit inclure un engagement à éliminer progressivement les nouveaux combustibles fossiles, conformément aux conseils d'expert.

Tracy Carty, chef de la délégation COP26, Oxfam, a appelé à trois résultats : combler l'écart d'émissions pour 1,5°C ; fournir un financement pour les pertes et les dommages ; et pour l'intensification du financement de l'adaptation. Avant de déclarer : « Il s'agit d'une COP de crise dont nous devons sortir avec des engagements clairs et sans ambiguïté qui gardent 1,5C à portée de main. C'est le premier moment où il faut relever l'ambition et c'est le premier test du mécanisme de cliquet de l'Accord de Paris. Ce qui se passe ici va façonner la trajectoire des émissions pour la prochaine décennie ».

Elle a souligné que la prise en charge des pertes et des dommages ne peut être laissée à des actes de charité aléatoires. « Nous avons besoin d'un système financier solide en place et de nouvelles sources de soutien pour les pays souffrant de pertes et de dommages qui vont au-delà de l'aide humanitaire. Il reste quatre jours et il y a tout à jouer pour que Glasgow reste dans les mémoires pour les bonnes raisons », a-t-elle précisé.

La société civile a exigé que les discussions sur la réduction des combustibles fossiles soient introduites. Et qu'il faille disposer de suffisamment de contributions financières pour assurer une transition juste des combustibles fossiles vers la décarbonisation. Elle a appelé à plus de solidarité avec les pays du Sud, « sinon nous bloquerons activement leur transition vers une économie sans combustibles fossiles, ce qui retardera le progrès pour nous tous ». Chikondi Chabvuta, conseillère en plaidoyer pour la région de l'Afrique australe, Care international, a déclaré : « Les femmes en première ligne de la crise climatique ont placé leurs espoirs dans la COP26 pour compenser les pertes et les dommages. Elles nourrissent la terre, et la COP26 doit réussir pour elles et leur apporter de l'espoir ».