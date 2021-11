Congo-Brazzaville: COP 26 - Des discussions insuffisantes sur les systèmes alimentaires

Des thèmes tels que la finance, le genre, les jeunes et l'autonomisation dominent la 26e Conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique, ou COP 26, de Glasgow en Ecosse, sans une discussion en deux semaines sur les systèmes alimentaires.

Alors que les dirigeants mondiaux et la société civile se retrouvent à Glasgow pour négocier le sort de la planète, laisser le sujet des systèmes alimentaires en dehors des négociations sur le climat met les deux programmes en danger, selon Ruth Richardson, présidente de la Global Alliance for the future de l'alimentation. Elle déplore l'absence des systèmes alimentaires des conversations sur le climat. « S'il y a eu des progrès dans l'introduction de l'agriculture, ce n'est certainement pas des systèmes alimentaires dans leur intégralité », a-t-elle déclaré.

« Abattre la forêt tropicale pour la production animale, c'est aussi transporter du bœuf à travers le pays et de longues chaînes d'approvisionnement [... ]sont le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre », a-t-elle ajouté. Bien que la COP comprenne une journée axée sur la nature, « ce n'est pas la même chose que l'alimentation et les systèmes alimentaires », selon elle. Elle insiste sur la nécessité de relier tous ces programmes : le climat, la nature, l'alimentation, soulignant « un lien intime entre eux que nous ne pouvons pas vraiment les séparer ».

Le système alimentaire et les émissions de GES

Le système alimentaire représente jusqu'à 37% des émissions de GES. Ce qui rend impossible la réalisation des objectifs mondiaux si l'agriculture n'est pas incluse dans les conversations sur la décarbonisation. Les recherches de l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation observent que peu de pays incluent les systèmes alimentaires dans les considérations de leurs contributions au niveau national. Les plans de certains petits pays, à l'instar de la Colombie et du Kenya, ont la particularité de mettre l'accent sur l'agroécologie, ou le principe d'équilibrer l'agriculture durable avec la nature. Selon le Fonds mondial pour la nature, 20 % des réductions d'émissions nécessaires d'ici à 2030 pourraient être réalisées par l'action climatique dans le système alimentaire. De nombreux pays mentionnent les impacts climatiques de l'agriculture, mais « très peu présentent des plans concrets et des objectifs spécifiques », a déclaré le WWF.

« Les dirigeants mondiaux réunis à Glasgow doivent considérer à quel point l'agriculture est vitale pour les moyens de subsistance des hommes dans le monde. Le changement climatique, y compris l'augmentation des températures et la variation des régimes de précipitations, affecte le succès des agriculteurs, ce qui, à son tour, a un impact sur les moyens de subsistance et les opportunités économiques à travers la planète. Mais de nombreux pays plus riches sont déconnectés de cette réalité », a déclaré Enock Chikava, directeur du développement agricole à la Fondation Bill & Melinda Gates. Il a appelé « à faire passer ce message sur l'urgence d'agir aujourd'hui ». En Afrique subsaharienne, 50% des emplois proviennent de l'agriculture et cette dernière produit 30% du PIB.

Le changement climatique affecte l'agriculture

Ruth Richardson s'attend à ce que les pays à faible revenu exigent que le monde développé fasse sa part dans la réduction des émissions, y compris celles produites par le système alimentaire. L'Union africaine s'est fait plus entendre, en raison de la proportion de personnes qui dépendent de l'agriculture dans le continent. Par exemple, ce chiffre atteint 92% au Burundi et environ les trois quarts de la population au Niger. « Nous voulons qu'ils [les pays développés] comprennent profondément [que] l'agriculture, pour la plupart des gens, est vraiment un mode de vie. Le débat, l'alarme dans la plupart de ces forums mondiaux, devrait être que le changement climatique affecte l'agriculture », a déclaré Enock Chikava.

L'influence croissante du changement climatique sur l'agriculture contribue aux niveaux de faim dans le monde, en augmentation année après année. Les projections montrent que le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de développement durable 2- éliminer la faim d'ici à 2030-, alors que les agriculteurs du monde entier sont confrontés à des sécheresses et des ravageurs qui perturbent les récoltes et l'accès à des régimes alimentaires nutritifs et abordables. Saleemul Huq, directeur du Centre international pour le changement climatique et le développement, n'a pas « de grands espoirs quant à l'issue des négociations officielles à la COP 26. L'action réelle ne viendra pas des dirigeants mondiaux, mais de ceux de la société civile qui se sont réunis à Glasgow pour former des liens et des partenariats ». Pour poursuivre sur la lancée du Food systems summit de septembre, il appelle les organisations de la société civile qui ont aidé à diriger des pistes d'action à co-organiser un événement cette semaine.