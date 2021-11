Afrique: Forum de Paris sur la paix - Des chefs d'État et de gouvernement attendus pour réduire les fractures mondiales

Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement et 450 participants seront à Paris, du 11 au 12 novembre, à l'occasion du forum mondial annuel pour la paix, consacré notamment au numérique.

Sont cités parmi les chefs d'Etat attendus: Denis Sassou N'Guesso (Congo); Alassane Ouattara de(Côte d'Ivoire); George Weah (Liberia); Albdel Fattah al-Sissi(Egypte); Muhammadu Buhari (Nigeria); Macky Sall(Sénégal); Mokgweetsi Masis(Botswana), ainsi que la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris. "Au total 450 participants sont attendus sur site dont une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement et environ 15 000 personnes en ligne", avec comme thème central la réduction des fractures mondiales, a indiqué l'Elysée.

Lancée à l'initiative du président français, Emmanuel Macron, en 2018, la quatrième édition du forum sur la paix de Paris a pour objectif d'instaurer un rendez-vous annuel des acteurs mondiaux, à l'image de ce qui se fait à Davos, en Suisse, en matière économique, ou à Munich, en Allemagne, sur les enjeux de sécurité. Le nationalisme vaccinal, la primauté des Etats ayant la plus grande capacité budgétaire à mieux protéger leur population face à la pandémie, les tensions Est-Ouest entre les grandes puissances, les difficultés à rendre productives les grandes conférences comme la COP26 font partie de signes de la difficulté à coopérer.

« La géopolitique obère notre capacité à répondre aux problèmes globaux », rappelle le directeur du Forum sur la paix, Justin Vaïsse. Ce rendez-vous annuel « a été voulu par Emmanuel Macron pour créer un événement récurrent, international, multi-acteurs (Etats, société civile, ONG, entreprises...) afin de répondre aux grands défis actuels pour la paix dans toutes ses acceptions", explique l'Élysée.

« Le multilatéralisme est en berne », a déploré Justin Vaïsse. D'où l'urgence de « réduire les fractures mondiales », sujet focal de cette année, alors que la pandémie a freiné la réalisation des Objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour 2030. Justin Vaïsse appelle à combler les déficits d'action (vaccins) ou d'ambition (COP26) et à réfléchir dans un cadre neutre à « comment s'organiser pour agir sur les problèmes qui dépassent les frontières ».

L'édition 2021 qui sera ouverte par Emmanuel Macron et Kamal Harris vise à encourager une "reprise (post-Covid) plus solide et plus inclusive", en proposant " des initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux", peut-on lire sur le site du Forum.

Les participants assisteront ensuite à un panel sur la régulation internationale du numérique, qui fera un « point d'avancement sur les différentes initiatives lancées en la matière », notamment par la France, précise la présidence française.

Plus de quatre-vingts projets seront présentés par différentes associations

A l'occasion de la rencontre, le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, initié lors du sommet du G7 de Biarritz, en 2019, remettra un rapport sur l'usage responsable et éthique de l'intelligence artificielle et du numérique, accompagné d'une feuille de route pour l'intelligence artificielle dans la lutte contre le changement climatique et protection de la biodiversité. Pour faire face aux défis du temps actuel et aux attaques contre le multilatéralisme, le Forum de Paris sur la paix continue à agir comme force de mobilisation de tous les acteurs concernés et comme incubateur pour faire avancer les solutions concrètes. Il permet aussi de faire connaître, débattre et faire avancer une initiative de gouvernance; un lieu d'échange où des spécialistes font émerger les solutions pour un monde plus stable et en paix, explique le site du forum.