Ile Maurice: Éclairage - Une productivité suspendue aux défis de la multiculturalité

De mémoire de spécialistes, c'est la première fois que trois jours fériés sont alignés en une semaine. Sans doute, ce n'est pas l'œuvre délibéré du gouvernement qui aurait en revanche été tenté de le faire à l'approche d'une échéance électorale. Ce qui aurait plu à la population active. Or, c'est le simple hasard du calendrier qui a voulu, qu'outre la fête de la Toussaint le 1er novembre et l'arrivée des immigrants indiens le lendemain, il y ait eu dans la même semaine la fête de la lumière. Au grand désespoir des directeurs d'entreprises qui ne savaient pas sur quel pied danser car toutes les opérations, voire le planning du travail, ont été de ce fait perturbés. Résultat des courses : une baisse programmée de la productivité.

Pour autant, cette situation appelle à une réflexion dans le sillage d'une économie fortement fragilisée par le Covid-19 et d'un environnement de travail dicté par la nouvelle normalité. Et où il faudra redoubler d'efforts et faire preuve de créativité dans le milieu professionnel pour exister. C'est face à cette réalité souvent implacable que la politique des jours fériés doit être réagencée. C'est du moins l'avis des experts et autres opérateurs économiques pour qu'un équilibre soit trouvé entre la joie de se retrouver en famille pour des jours fériés et le danger de voir des produits Made in Moris moins compétitifs par rapport à ceux des concurrents traditionnels de Maurice. Pour cause : des délais de livraison non respectés et une main-d'œuvre locale moins débrouillarde, moins appliquée et moins productive ajoutent forcément une pression sur les coûts de production.

Fait exceptionnel, diront certains, mais qui a contraint néanmoins certains directeurs de sociétés opérant dans les services financiers à fermer leurs bureaux pendant cette semaine. John Chung, Senior Managing Partner de KPMG, un des Big Four des services d'audit, a eu recours à cette option. «Trois jours de congé dans une semaine entraînent des perturbations dans la nature de notre travail, sachant très bien que le niveau de productivité du personnel sera très bas alors que certains seront tentés de faire le pont et de prolonger au-delà de ces trois jours fériés. Du coup, nous avons pensé que la meilleure solution était de carrément de fermer le bureau pendant cette semaine.» KPMG n'était du reste pas la seule organisation ; d'autres ont emboîté le pas.

Est-ce la bonne stratégie ? Areff Salauroo, Chief Operations Officer et directeur des ressources humaines chez La Sentinelle, n'y croit pas, estimant que si certains employés sont obligés, pour des raisons familiales, de prendre des congés vu qu'ils s'identifient à des fêtes comme Divali, qu'ils le fassent. Encore qu'il faudra en même temps essayer de motiver les autres employés à travailler, même si c'est un jour férié. «Tout relève d'une question de planning et de gestion des ressources humaines», dit-il.

Bien évidemment, l'arrêt de travail pendant presque une semaine implique un manque à gagner pour les entreprises. «Un groupe comme IBL, cela coûte de l'argent, même si ses pôles commercial et hôtelier peuvent en contrepartie bénéficier», explique son CEO, Arnaud Lagesse. L'Executive Chairman de Food Canners et de New Goodwill Investment, Jacques Li Wan Po, reconnaît, lui, que trois jours de congé d'affilée provoquent nécessairement des perturbations dans la chaîne de travail s'il y a notamment des livraisons de marchandises. «C'est un gros challenge pour maintenir le même rythme. Heureusement que c'est une situation exceptionnelle qui n'arrive pas fréquemment.»

Kevin Teeroovengadum, expert financier, partage la même opinion, rappelant qu'une semaine d'inactivité des opérations peut impacter négativement plusieurs secteurs économiques. Toutefois, il note que les sociétés financières et celles liées aux services sont orientées sur les résultats. Du coup, si les employés du secteur décident de prendre une semaine de congé, ils s'assurent, dit-il, qu'ils ont complété leur tâche avant de partir. Il note aussi que la discipline au travail est beaucoup plus visible dans le secteur financier et celui des services que dans des activités traditionnelles.

Faut-il nécessairement lier la question de productivité aux congés publics prolongés ? Jacques Li Wan Po pense que la réussite des normes de productivité découlent souvent de la politique de travail mise en place et prônée par la direction d'une entreprise. «C'est bien souvent une question de mindset des employés qu'il faut changer et s'orienter sur la notion de productivité et d'efforts à déployer pour atteindre les objectifs fixés.» Il ajoute que la même culture de productivité devrait guider les fonctionnaires appelés à fournir à population des services de qualité. D'autant plus que les attentes sont grandes en termes de productivité avec la révision salariale des fonctionnaires avec la publication récente du Pay Research Bureau(PRB).

Plus nuancé, Kevin Teeroovengadum trouve que l'enjeu de la productivité ne relève pas uniquement des jours fériés. «Pendant plus de 10 ans, nous avons été incapables d'augmenter le niveau de productivité dans nos entreprises. Nous sommes à la traîne par rapport à plusieurs pays nouvellement industrialisés. Il y a encore des contraintes structurelles qui sont des barrières à la productivité.»

Manish Bundhun, Chief Human Resources Executive du Groupe Rogers, tente de donner un nouvel éclairage à cette exigence de productivité. S'il est d'accord que ce n'est pas tous les jours qu'un tel cas de figure se présente et que les entreprises sont suffisamment agiles pour anticiper et minimiser son impact sur leurs opérations, il pense que «tout est une question de planification et d'organisation en amont. Les mécanismes en place, dont la rotation et le planning de la main-d'œuvre, permettent aujourd'hui aux équipes de continuer à assurer le service en toutes circonstances.» Il précise dans la foulée que «le télétravail s'est installé dans nos habitudes professionnelles et offre à nos collaborateurs une part de flexibilité et d'agilité qui sont les nouveaux leviers de performance des entreprises».

Revoir le nombre de jours fériés

Alors qu'un jour d'inactivité économique coûte aujourd'hui au pays Rs 1,5 milliard, selon les économistes, faut-il pour autant revoir le nombre de jours fériés pour que les dirigeants du pays soient en harmonie avec la culture d'effort et de productivité qu'ils prêchent au niveau national. Cette pro- position, si elle est mise sur la table, va certainement chauffer les esprits, vu les considérations religieuses, voire culturelles, qui dictent la démarche de décréter certains jours fériés.

Visiblement, Jacques Li Wan Po ne croit pas que le nombre de jours fériés, une quinzaine par an, constitue un obstacle à la productivité. «Ce n'est aucunement exagéré face à plus d'une vingtaine, il y a quelques années. C'est gérable.» Une opinion à laquelle Kevin Teeroovengadum ne souscrit pas totalement. Il trouve que, par rapport à des pays comme la Chine, Singapour, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis qui ont entre sept et 10 jours fériés, Maurice dispose d'un nombre de jours fériés largement supérieur. «C'est pourquoi le pays est loin derrière quand il s'agit de notre ni- veau moyen de productivité annuel. Ajoutés à cela, nous n'avons pas le même niveau d'éducation et la même exposition aux outils technologiques et nous sommes toujours dans un mode relax. Ce qui fait que l'impact sur la productivité est doublement ressenti.»

Alors faut-il décréter des jours de congé seulement pour les grandes fêtes nationales comme l'Indépendance, la fête du travail, l'abolition de l'esclavage, l'arrivée des immigrants indiens ou encore Noël et le Nouvel An ; le reste serait sous forme de congés optionnels où les employés puiseraient de leur réservoir de local leave ? Vaste débat, sans doute mais, dans un état laïque comme le nôtre, il ne faudrait pas, selon Arnaud Lagesse, limiter les jours de congé à ceux marquant l'histoire du pays sans oublier les fêtes à dimension nationale et internationale. Jean-Noël Humbert, ex-président du National Productivity & Competitiveness Council soutient lui «qu'un apartheid culturel et religieux, où chacun aurait ses fêtes à lui, serait une grave erreur». Et qu'il est confiant qu'il y a «un compromis intelligent à trouver».

Des réflexions pour lancer et nourrir un débat national...