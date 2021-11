Algérie: Accélérer les procédures pour libérer les deux navires immobilisés à l'étranger

Alger — Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a donné, mardi, des instructions aux responsables de la Compagnie nationale algérienne de navigation maritime-Nord (CNAN-Nord), sur la nécessité de parachever "dans les plus brefs délais" les procédures relatives au déblocage des deux navires de la Compagnie immobilisés dans des ports étrangers.

Ces instructions ont été données lors d'une visite inopinée du ministre des Transports au siège de la CNAN-Nord à Alger, dans le cadre du suivi continu de la situation des navires bloqués à l'étranger, précise un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, M. Bekkaï a tenu une réunion à laquelle on assisté le Directeur général (DG) et les directeurs techniques de la compagnie, lors de laquelle, "il a adressé des instructions sur la nécessité de s'acquitter des missions qui leur sont confiées et de déployer tous les efforts pour parachever les procédures relatives à la levée de saisie des navires restant, et ce, dans les plus brefs délais".

M. Bekkaï a enjoint aux responsables de la compagnie de mettre un plan d'urgence en vue de relancer la compagnie, d'en améliorer la performance et la mettre au cœur de la stratégie du pays pour le développement du transport maritime des marchandises.

Il a également appelé les responsables de la compagnie à fournir des prestations à la hauteur des attentes des opérateurs économiques et à contribuer à la promotion des exportations.

Mettant l'accent sur la nécessité de tirer profit de toutes les ressources humaines et matérielles de la compagnie, M. Bekkai a suggéré la création de trois cellules spécialisées, la 1ère devant de se charger du suivi de la situation financière de la compagnie, la 2ème de l'aspect technique qui a été la cause directe de la saisie des navires. La 3ème cellule devra s'atteler à la numérisation et la modernisation des activités de la CNAN-Nord, lit-on dans le communiqué.