Algérie: Energie - Arkab s'entretient avec son homologue Turc

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu mercredi à Alger, avec le ministre Turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, en marge de la tenue de la 11eme Commission mixte intergouvernementale algéro-turque.

Lors de cette entrevue, tenue au siège de ministère de l'Energie et des Mines, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance des travaux de la 11eme commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique, qui ont débuté mardi à Alger au niveau des experts des deux pays.

Ils ont également passé en revue l'état de coopération et de partenariat entre les deux pays, qualifiés "d'excellents" dans le domaine de l'énergie et des mines ainsi que les perspectives de leur renforcement.

Les deux ministres ont, à cette occasion, évoqué les opportunités et les possibilités d'investissement et de partenariat dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures, le développement de l'industrie pétrochimique, la production, et le transport de l'électricité.

M.Arkab et son homologue Turc ont aussi abordé d'autres volets de coopération liés aux échanges d'expériences et les opportunités d'investissement et de partenariat qu'offre le secteur minier en Algérie notamment en matière de recherche /exploration minière et d'exploitation et de production des substances minérales.

Les deux parties ont également évoqué les opportunités d'affaires dans d'autres domaines comme les énergies renouvelables, l'offshore et la formation.

A cet effet, un forum d'hommes d'affaires dédié à l'énergie et aux mines, en présence des deux ministres, est prévu en fin d'après-midi.