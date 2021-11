Burkina Faso: Daniel Bichlmann, maillot jaune du Tour du Faso 2021

Les rideaux sont retombés sur le tour cycliste international du Faso 2021. Après 10 jours de compétition, c'est le coureur allemand Daniel Bichlmann qui a terminé leader avec le maillot jaune.

OUAGADOUGOU --

C'en est fini pour le Tour du Faso 2021. Après 10 étapes en 10 jours et 1233 km de course, le maillot du leader est a été enlevé par l'Allemand Daniel Bichlmann de l'équipe Suisse Kibag Obor. Il est suivi du Marocain Ossama Khafi à 27 secondes et du Burkinabè Souleymane Koné avec 28 secondes. Une victoire que ne cache pas la joie.

"C'est plus qu'un rêve que je réalise! J'ai passé ces 10 dernières années à m'entrainer dur. C'est la première fois que je fais une course aussi parfaite et j'étais à 100% en possession de mes forces. Je sais que cette victoire restera gravée dans ma mémoire", a dit l'Allemand Bichlmann.

Cette 33e édition aura été des plus relevées au vu de l'adversité et des vitesses moyennes imprimées à la caravane. Le directeur technique national du Faso, Martin Sawadogo, s'en réjouit. "Sur le plan sportif, on peut dire que le Tour été un succès pour le Burkina. La compétition a été relevée avec des vitesses moyennes horaires qui atteignaient 48 et 50 km/h", a indiqué le DTN Sawadogo.

Cependant, si l'organisation a été un franc succès, les performances des Etalons cyclistes sont en deçà des attentes, avec les seulement le maillot du meilleur jeune de la compétition pour Paul Daumont. Malgré tout, le ministre des Sports du Burkina, Dominique Nana, n'y voit pas une débâcle des coureurs burkinabè.

"Ce n'est pas une déroute. C'est déjà un mérite des coureurs burkinabè de tenir le rythme. Ensuite, ces genres de course sont prisés et on n'organise pas forcément pour gagner. Quand le Tour du Faso va monter en gamme, de grands coureurs viendront et ce sera la disette pour le Burkina. Pourvu qu'un jour, on voit un Etalon au Tour de France", a confié Dominique Nana.

Parmi les équipes africaines invitées, la Côte d'Ivoire fait partie de celles qui ont remporté au moins une victoire d'étape, à l'instar du Cameroun, de l'Afrique du Sud et du Burkina et aussi l'Algérie.

Pour le capitaine des Eléphants, Abou Sanogo pense que son pays a fait l'essentiel. "Cette année, ce n'était pas facile. Le niveau était très haut. Nous avons pu obtenir une victoire d'étape et aussi nous terminons sur le podium de la dernière étape. Nous sommes fiers de notre prestation", a souligné Abou Sanogo.

La 33e édition du Tour du Faso aura été celle des défis, entre autres, la pandémie du nouveau coronavirus et l'insécurité qui gangrène une grande partie du pays.