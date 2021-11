Togo: La visite de travail du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en 10 points

1. A l'invitation du Prof. Robert DUSSEY, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur de la République togolaise, M. Abdoulaye DIOP, Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, a effectué une visite de travail à Lomé, du 07 au 09 novembre 2021.

2. Au cours de cette visite qui illustre l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération existant entre le Togo et le Mali, les deux ministres ont eu des échanges de vues approfondis sur des questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral et régional.

3. Au plan bilatéral, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent leurs deux pays et ont réaffirmé leur volonté de développer davantage leur coopération dans tous les domaines, notamment aux plans politique, économique et sécuritaire.

4. Le ministre malien a saisi cette occasion pour exprimer la gratitude de S.E. le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition et Chef de l'Etat du Mali, à son homologue togolais pour le soutien continu que le Togo n'a de cesse d'apporter à son pays depuis le début de la crise politique en août 2020.

5. A cet égard, le Prof. Robert DUSSEY a rappelé que l'engagement de Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE auprès de la République du Mali repose non seulement sur l'impérieux devoir de solidarité, mais aussi et surtout, sur la communauté de défis et des enjeux sociopolitiques et sécuritaires.

6. Abordant spécifiquement les questions sous-régionales, les deux ministres se sont félicités du soutien de la communauté internationale et sous-régionale à la transition politique en cours en République du Mali et en République de Guinée. Ils ont à cet égard pris note du communiqué final du 3ème Sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée, tenue le 7 novembre 2021 à Accra, au Ghana.

7. Les ministres togolais et malien ont salué aussi la pertinence et les apports du Groupe de soutien à la transition au Mali (GST-Mali), qui accompagne efficacement le Mali dans cette période difficile aussi bien au plan technique que financier et dont la deuxième réunion s'est tenue à Lomé le 08 mars 2021.

8. Le ministre togolais a, dans cette optique, réaffirmé la constante disponibilité du gouvernement togolais à accompagner la République sœur du Mali jusqu'au retour rapide à l'ordre constitutionnel.

9. Afin de continuer à aider le Mali et toute la région du Sahel, les deux ministres ont décidé de tenir la prochaine réunion du Groupe de soutien à la transition au Mali (GST-Mali), à nouveau à Lomé au 1er trimestre 2022.

10. Le ministre malien a enfin exprimé toute sa gratitude au gouvernement togolais pour les facilités mises à sa disposition durant son séjour au Togo.