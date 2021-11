Afrique de l'Ouest: Conseiller/re Régional/e IFF West Africa

Le Programme Global de lutte contre les flux financiers illicites (PG FFI) met en œuvre une approche holistique de suivi de l'argent couvrant la prévention, les enquêtes financières et le recouvrement d'avoirs aux niveaux national, régional et mondial. À cette fin, il appuie ses partenaires à accroître leur conformité à d'importantes normes internationales, telles que celles du Groupe d'action financière (GAFI) visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Le/la Conseiller/re Régional/e est chargé/e de conseiller les homologues régionaux des agences gouvernementales et non gouvernementales conformément à l'approche du programme. En tant que membre du Hub Afrique du Nord et de l'Ouest (NWA) et de l'équipe globale du PG FFI, le/la conseiller/re établit des liens avec des activités aux niveaux national et global tout en travaillant avec des partenaires au Sénégal. Une coordination étroite avec d'autres projets de la GIZ dans les domaines de la gouvernance, du commerce, du développement des systèmes financiers, de la police et autres est nécessaire.

Le/la Conseiller/re Régional/e est basée à Dakar dans le cadre du hub Afrique du Nord et de l'Ouest du PD FFI.