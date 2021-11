Congo-Kinshasa: Affaire 300 écoles - La ministre de la Justice exige une enquête

Dans une correspondance datée le 18 octobre 2021 et adressée au Procureur Général près la Cour de Cassation, à Kinshasa/Gombe, la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, donne « Injonction aux fins d'enquête et des poursuites » contre les personnes compliquées dans le... « Projet de construction des 300 écoles préfabriquées à travers la République Démocratique du Congo ». A cause de la gravité des faits sous examen, la ministre prie son destinataire de bien vouloir réserver à ce dossier toute la célérité voulue et de la tenir informée de son évolution.

Dans sa lettre, la ministre avoue avoir été informée par les médias, qu'à l'issue de sa récente visite des quelques sites pilotes de montage des écoles préfabriquées dans les communes de Lemba et Limete ainsi qu'au Camp Kokolo, l'Honorable 1er Vice-Président de l'Assemblée nationale a déploré l'absence de déploiement des matériaux de construction et même la surfacturation des ouvrages à réaliser.

Interpellée par cette situation, elle dit avoir approché l'élu du Peuple précité pour en savoir un peu plus et celui-ci a mis à sa disposition un dossier des pièces à l'étai de ses allégations ; pièces cotées de 1 à 61, qu'elle a transmises sous pli à son destinataire, avec injonction d'ouvrir une instruction judiciaire sur les fonds décaissés par le Trésor public pour l'exécution du projet visé en marge et d'engager des poursuites à charge des personnes impliquées dans tous les actes répréhensibles que révéleront les investigations.

De nouveau, Willy Bakonga dans le viseur de la justice

Plusieurs observateurs interrogés pensent que ce projet de 300 écoles préfabriquées faisait partie du lot des projets lancés au mois de mars 2019 dans la mouvance des « 100 premiers jours du Chef l'Etat au pouvoir » au mois de mars 2019. Et nombre parmi eux estiment que les fonds du Trésor public ont été débloqués par le gouvernement « FCC-CACH », alors que le ministre Willy Bakonga conduisait la barque de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) devenu par après EPST avec le gouvernement des guerriers 'wariors'.

Dans le cas où cette hypothèse s'avérait fondée, il est à craindre qu'un autre procès appelle de nouveau l'ancien ministre Willy Bakonga à la barre, bien avant le grand procès nommé « Procès SECOPE » sur le détournement des fonds destinés à la gratuité et aussi le procès sur le détournement des fonds pour l'achat des matériaux destinés à protéger les élèves de toute la République contre la pandémie de la Covid-19. Devant l'ampleur de ces détournements qu'il avait lui-même commis, Willy Bakonga avait préféré s'enfuir en traversant clandestinement à Brazzaville où il a été appréhendé et transféré à Kinshasa. Condamné pour ce dernier délit à trois ans de prison, il séjourne présentement à la Prison de Makala.RSK