Congo-Kinshasa: Frais d'appui aux écoles - Porte ouverte à la motivation

Selon une circulaire du ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), Tony Mwaba, il est demandé aux gouverneurs des 26 provinces de la République de fixer, selon les réalités de leurs entités, « les frais d'appui aux écoles secondaires et aux humanités », après concertation entre partenaires éducatifs.

Il est clairement stipulé, dans ledit document, que ces frais ne sont pas à confondre avec ceux communément appelés « frais de prise en charge (ou motivation)des enseignants ».

L'idée maîtresse de cette circulaire est de permettre aux parents d'écoles de participer, dans la mesure de leurs moyens, à l'accompagnement financier du système éducatif national. Nombre d'observateurs pensent qu'il s'agit là d'une porte largement ouverte à l'exhumation des frais de prise en charge du fonctionnement des écoles et de motivation des enseignants. Cela parait d'autant inévitable qu'à Kinshasa par exemple, le ministre provincial en charge de l'Education, Charles Mbutamuntu, vient de communiqué aux responsables des écoles publiques et conventionnées une grille de tarif comportant deux tableaux.

Il est indiqué, dans le premier tableau, que les frais d'appui aux écoles secondaires et humanités de « 1ère catégorie » se situent entre 20.000 et 50.000 francs congolais. En ce qui concerne celles de « 2me catégorie », les mêmes frais devraient varier de 50 à 300 dollars américains. Comme on peut le deviner, le libellé de ces frais en dollars et à un taux allant jusqu'à 300 dollars américains fait tiquer, d'autant que son équivalent en francs est de 600.000 FC.

Demander à un parent de payer 300 dollars américains au titre d'appui aux frais de fonctionnement de l'école où étudie son enfant, n'est-ce pas officialiser le retour au fameux système de « prise en charge des écoles et de motivation des enseignants », tant décrié depuis la mise en œuvre de la « gratuité » de l'enseignement de base ? Si l'objectif visé par le ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique est de faire participer, de manière symbolique, les parents d'élèves aux frais de fonctionnement des écoles de leurs enfants, il y a lieu d'avouer que la barre de 300 dollars, pour le cas de la ville de Kinshasa, ne s'inscrit pas dans ce noble objectif.

Les religieux crient victoire

Dans les réseaux conventionnés catholiques et protestants, où des responsables religieux avaient ouvertement levé l'option d'une année scolaire blanche si le ministre de l'EPST ne faisait pas marche arrière dans sa volonté de supprimer les frais de prise en charge des écoles et des enseignants par les parents d'élèves, on crie victoire. Ici, le sentiment généralement partagé est que Tony Mwaba a jeté l'éponge, sans le déclarer expressément.

Car, le résultat de la fixation, par les gouverneurs de provinces, des frais d'appui au fonctionnement des écoles secondaires et des humanités, c'est le retour feutré à une pratiquement qu'on a tentée d'éviter pendant deux années scolaires qui a fini par rattraper les partenaires éducatifs. Beaucoup pensent que si les responsables des écoles conventionnées catholiques et protestantes ainsi que leurs enseignants ont finalement résolu de mettre fin à la grève illimitée qu'ils observaient depuis l'ouverture, le 04 octobre dernier, de l'année scolaire 2021-2022, c'est notamment dans la perspective d'avoir, de nouveau, les mains libres dans l'évaluation de l'effort financier à soutenir par les parents d'élèves pour faire tourner la grosse machine de l'éducation nationale.

Ce qu'il faut à présent craindre l'inflation des taux à appliquer dans un secteur où le business tend à prendre le pas sur l'idéal de la formation de l'élite de demain.