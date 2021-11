Congo-Brazzaville: Musique classique - Le Théâtre Mariinsky de Russie en concert à Brazzaville

Le concert donné par les artistes de l'orchestre Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg (Russie) s'est déroulé, le 9 novembre à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, et de plusieurs ambassadeurs en poste au Congo.

La prestation scénique des artistes de l'orchestre Théâtre Mariinsky a donné l'opportunité au public d'écouter les merveilles de la musique et de la culture russes. Avant que ces artistes venus de Saint-Pétersbourg ne montent sur scène, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Congo, Guéorguy Tchepik, a présenté ce groupe pour lequel les Congolais depuis bien longtemps n'ont pas eu la chance d'écouter.

Ces artistes, a-t-il souligné, se sont produits trois fois à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et c'est pour la première fois qu'ils viennent jouer à Brazzaville, et pour la première fois également qu'ils ont pu réunir par le son de la musique classique les deux rives du fleuve Congo. « J'ai beaucoup aimé ce concert. Je remercie tous ceux qui sont venus savourer cette soirée musicale.

J'exprime ma reconnaissance à l'ambassadeur de France en République du Congo ainsi qu'au directeur délégué de l'IFC pour la possibilité qu'ils nous a donné d'organiser cette soirée ici dans la grande salle de l'IFC pour nous permettre de respecter les mesures barrières par rapport à la covid-19. Je vois que c'est une belle occasion de dire que la France et la Russie peuvent ensemble coopérer sur le sol africain », a déclaré le diplomate russe, avant d'inviter le public à déguster la culture musicale russe à travers la musique classique.

Sur scène, Andrei Tielkov et Elisabeta Joutchenko ont présenté un répertoire riche constitué des chansons suivantes : Dvorak. Danse slave en mi mineur (violon et piano) ; Rachmaninov. Prélude en mi bémol majeur (piano) ; Effilochage. Menuet adressé à Haydn (piano) ; Tchaïkovski. Mélodie (violon et piano) ; Rimski-Kotsakov-Rachmaninov. "Le vol du bourdon" (piano) ; Tchaïkovski. Mai, "Nuits blanches" et Août "Récolte" du cycle "Saisons" (piano) ; Massenet. Méditation de l'opéra "Thaïs" (violon et piano) ; Tchaïkovski. Danse russe du ballet San Lake (violon et piano) ; Paganini-Liszt Campanella (piano) ; Franc. Sonate pour violon et piano (3 heures "Récitatif-fantaisie") ; Satis. Gnosky N.1 (piano) ; Frolov. Fantaisie sur des thèmes de l'Opéra "Porgy and Bess" de Gershwin (violon et piano).

A l'issue de ce concert, Andrei Tielkov et Elisabeta Joutchenko ont exprimé leur satisfaction. « Nous sommes très satisfaits d'arriver au Congo. C'est ici que nous avons reçu un accueil chaleureux. Nous sentons la participation du public qui nous plait beaucoup. Juste avant le concert, nous avons donné un master class aux enfants et étions très surpris par l'attention qu'ils accordent à la musique », ont-ils indiqué.

Le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, a exprimé aussi sa satisfaction. « C'est un groupe extraordinaire qui a bien voulu nous offrir ce spectacle, ça nous rappelle beaucoup de choses. Nous sommes heureux d'avoir été associés à cette cérémonie », a déclaré le ministre.

Pour la directrice de la Maison Russe ex-Centre culturel russe, Maria Fakhrutdinova, c'est une véritable occasion de réunir les deux Congo à travers la musique classique. « Ce théâtre a presté à Kinshasa. Nous sommes ravis et le public a aimé. Pour la Russie, la culture de la musique classique ne date pas d'hier. Plusieurs Congolais qui sont passés en Russie en savent. Aujourd'hui ce n'était pas seulement le concert, mais également les ateliers de "Violon" pour l'orchestre symphonique des enfants de Brazzaville du maestro Josias N'Gahata et de "Piano" pour les enfants qui suivent les cours chez eux à la Maison Russe animés par leur artiste musicien Freddy Mabanza », a-t-elle indiqué.

Notons qu'Andrei Tielkov est pianiste, diplômé du conservatoire de l'Institut de Saint-Pétersbourg, lauréat des internationales. Et Elisabeta Joutchenko, violoniste, est diplômée du conservatoire de Saint-Pétersbourg et lauréate des compétitions internationales. Elle participe régulièrement aux concerts en France et en Allemagne. Les deux évoluent dans le Théâtre de Saint-Pétersbourg, un ancien théâtre avec école classique qui date de 1783.